Естественная убыль населения России продолжится минимум четыре года

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Естественная убыль населения в России будет продолжаться как минимум до 2023 года. Такой вывод следует из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020-2022 годы, внесенного в парламент вместе с проектом бюджета.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — приводит ТАСС фраргмент прогноза, подготовленного Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, ожидают в министерстве.

«В результате, среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек», — говорится в документе.

Ранее Росстат фиксировал ускорение естественной убыли населения России. За первые шесть месяцев этого года число умерших в стране превышало число родившихся на 198,8 тысячи человек. Это на 37,7 тысячи человек больше, чем в первом полугодии 2018-го.

Естественная убыль населения - это превышение смертности над рождаемостью в стране, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени.