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Москвичка оспорит законность работы систем видеонаблюдения в суде

09:48 7.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский суд города на законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Как пишет газета "Ведомости", в своем заявлении, Попова отмечает, что обработка биометрических данных граждан без их письменного согласия является нарушением права на частную жизнь и закон о персональных данных.

В частности, закон о персональных данных относит физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, к биометрическим персональным данным, обработка которых возможна только с письменного согласия человека.

Применение же технологии распознавании лиц в Москве по умолчанию и в режиме реального времени является нарушением законодательства, считает истица.

Иск подан к мэрии столицы.

Весной 2018 года Попова провела одиночный пикет у здании Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 тысяч рублей. При рассмотрении дела были изучены записи с камер видеонаблюдения с 30-кратным увеличением изображения лица.

Осенью 2017 года власти города объявили о начале работы системы массового распознавания лиц. На тот момент к системе было подключено более 3000 камер. В 2019 году планировались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, к этому моменту к системе должны были быть подклюыены 162 тысячи видеокамер.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 11:24
Гость: gvozd

разумеется.
только закон ВСЕГДА именно так и пишется.. во всех государствах.
неужели вы только сейчас заметили, что как только закон мешает правительству, закон тут же "исправляют" что бы не мешал?
вы собственность Государства и законы пишут для Вас, а не для чиновников или тем более Государства.
07.10.2019, 10:41
Гость: 1

Сейчас закон пишется демосами для плебсов, так что подкорректируют закон, не волнуйся, Алёна Попова!
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