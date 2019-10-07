Москвичка оспорит законность работы систем видеонаблюдения в суде

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Жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский суд города на законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Как пишет газета "Ведомости", в своем заявлении, Попова отмечает, что обработка биометрических данных граждан без их письменного согласия является нарушением права на частную жизнь и закон о персональных данных.

В частности, закон о персональных данных относит физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, к биометрическим персональным данным, обработка которых возможна только с письменного согласия человека.

Применение же технологии распознавании лиц в Москве по умолчанию и в режиме реального времени является нарушением законодательства, считает истица.

Иск подан к мэрии столицы.

Весной 2018 года Попова провела одиночный пикет у здании Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 тысяч рублей. При рассмотрении дела были изучены записи с камер видеонаблюдения с 30-кратным увеличением изображения лица.

Осенью 2017 года власти города объявили о начале работы системы массового распознавания лиц. На тот момент к системе было подключено более 3000 камер. В 2019 году планировались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, к этому моменту к системе должны были быть подклюыены 162 тысячи видеокамер.