Роспотребнадзор посоветовал не покупать продукты домашнего приготовления

10:41

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам не покупать продукты питания с рук.

Как отмечается в публикации, продукты произведенные и упакованные в домашних условиях могут быть потенциально опасны. В частности, могут быть нарушены рецептура выработки продуктов и правила проведения дезинфекции.

При приготовлении продуктов дома в них также могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. Продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма.

Опасность может представлять и несоблюдение норм упаковки.

Отмечается, что еще одной серьезной причиной, по которой не стоит покупать "домашние" продукты, является отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.

В случае, если граждане решили приобрести продукты с рук, они в праве потребовать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.