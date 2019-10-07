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Роспотребнадзор посоветовал не покупать продукты домашнего приготовления

10:41 7.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам не покупать продукты питания с рук.

Как отмечается в публикации, продукты произведенные и упакованные в домашних условиях могут быть потенциально опасны. В частности, могут быть нарушены рецептура выработки продуктов и правила проведения дезинфекции.

При приготовлении продуктов дома в них также могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. Продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма.

Опасность может представлять и несоблюдение норм упаковки.

Отмечается, что еще одной серьезной причиной, по которой не стоит покупать "домашние" продукты, является отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.

В случае, если граждане решили приобрести продукты с рук, они в праве потребовать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

Темы: Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 11:46
Гость: Само собой...

Если все будут сами готовить, то травить-то народ как тогда?
07.10.2019, 11:40
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Роспотребнадзору побольше бы контролировать продукты продаваемые через торговые сети, а с продуктами домашнего приготовления уж мы сами разберемся.
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