В Госдуму внесли проект о блокировке электронной почты м мессенджеров

23:46

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении внесли в Госдуму законопроекта о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Андрей Клишас является одним из авторов данного законопроекта.

По словам сенатора, теперь мессенджеры и электронные почтовые сервисы будут объединены общим названием — «организатор сервиса обмена сообщениями». «Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — цитируют Клишаса «Известия».

В сентябре сообщалось, что в Госдуме заявили о необходимости предусмотреть серьезные штрафы за вмешательство во внутренние дела страны для Google и Facebook. По мнению депутатов, компании предоставили площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.