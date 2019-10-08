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В Госдуму внесли проект о блокировке электронной почты м мессенджеров

23:46 8.10.2019
Фото с сайта encuentrostech.com
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Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении внесли в Госдуму законопроекта о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Андрей Клишас является одним из авторов данного законопроекта.

По словам сенатора, теперь мессенджеры и электронные почтовые сервисы будут объединены общим названием — «организатор сервиса обмена сообщениями». «Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — цитируют Клишаса «Известия».

В сентябре сообщалось, что в Госдуме заявили о необходимости предусмотреть серьезные штрафы за вмешательство во внутренние дела страны для Google и Facebook. По мнению депутатов, компании предоставили площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.

Темы: Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 10:06
Гость: gvozd

кто нибудь, запретите уже этого .... клишаса...
09.10.2019, 09:57
Гость: А вы знаете?

Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетной грамотой.
09.10.2019, 09:51
Гость: Alexander der Große

Конечно хотелось бы постебаться, но вопрос слишком серьёзный. Вначале внесудебный контроль мобильных операторов, потом суверенный едронет, теперь блокировка почты и соцсетей. Да, каждое государство обязано защищать себя и своих граждан, но опять пресловутое "но". А кто будет решать, что полезно, а что нет? С учётом "линии партии" верится, что будут защищать только её, порой даже во вред государству. Несомненно, закон будет принят, а на практике даже ужесточён. Снова суды будут штамповать приговоры по примеру сталинских троек. Но даже при Сталине было очень много оправдательных приговоров, в отличие от сегодняшних дней. Судя по тенденции, скоро придётся лишь "расслабиться и получать удовольствие".
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