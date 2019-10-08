Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России будут бесплатными для всех уже с 1 января 2020 года.
Вход станет свободным на 344 вокзалах, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов, пишет издание «Гудок» со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна.
Как уточняет РИА Новости, вход в туалеты уже стал бесплатным на 80 железнодорожных вокзалах России.
Плату за пользование уборными решили устранить из-за обращений граждан, жаловавшихся на стоимость посещения туалета. В ходе финансовой проверки выяснилось, что на 87 вокзалах эта услуга убыточна.
Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры, у которых есть билет на поезд. Также бесплатно и без билета услуга предоставляется детям до пяти лет, людям с инвалидностью и гражданам, имеющим льготы.
Пассажиры поездов дальнего следования и электричек ранее неоднократно жаловались на то, что их не пускают в туалеты на вокзалах, в том числе при наличии билета.