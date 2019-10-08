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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года

11:21 8.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России будут бесплатными для всех уже с 1 января 2020 года.

Вход станет свободным на 344 вокзалах, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов, пишет издание «Гудок» со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна.

Как уточняет РИА Новости, вход в туалеты уже стал бесплатным на 80 железнодорожных вокзалах России.

Плату за пользование уборными решили устранить из-за обращений граждан, жаловавшихся на стоимость посещения туалета. В ходе финансовой проверки выяснилось, что на 87 вокзалах эта услуга убыточна.

Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры, у которых есть билет на поезд. Также бесплатно и без билета услуга предоставляется детям до пяти лет, людям с инвалидностью и гражданам, имеющим льготы.

Пассажиры поездов дальнего следования и электричек ранее неоднократно жаловались на то, что их не пускают в туалеты на вокзалах, в том числе при наличии билета.

Темы: Россия, Железнодорожные вокзалы и станции, Железнодорожный транспорт в России
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 17:16
Гость: Путник

Тык, заживем теперь! По...ть можно, только многим уже не чем.
08.10.2019, 17:11
Гость: Ray Bloom

Ой, не дотерплю до 2020 года.
08.10.2019, 16:10
Гость: Алекс

Щедрость лучезарного завклуба не знает предела..
Гадь народ на халяву..
Все комментарии (15)
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