Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех с 2020 года

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Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах России будут бесплатными для всех уже с 1 января 2020 года.

Вход станет свободным на 344 вокзалах, которыми управляет Дирекция железнодорожных вокзалов, пишет издание «Гудок» со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна.

Как уточняет РИА Новости, вход в туалеты уже стал бесплатным на 80 железнодорожных вокзалах России.

Плату за пользование уборными решили устранить из-за обращений граждан, жаловавшихся на стоимость посещения туалета. В ходе финансовой проверки выяснилось, что на 87 вокзалах эта услуга убыточна.

Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут пассажиры, у которых есть билет на поезд. Также бесплатно и без билета услуга предоставляется детям до пяти лет, людям с инвалидностью и гражданам, имеющим льготы.

Пассажиры поездов дальнего следования и электричек ранее неоднократно жаловались на то, что их не пускают в туалеты на вокзалах, в том числе при наличии билета.