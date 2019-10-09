«Ария» закрыла мотосезон редчайшими песнями

Группа «Ария» стала хедлайнером закрытия байкерского сезона 5 октября

«Ария» © KM.RU, Евгений Стукалин

Байк-центр Sexton – совершенно особое место на карте развлекательных мест Москвы. Один из первых столичных клубов никогда не находился в эпицентре шоу-индустрии. Проходящие здесь мероприятия, как правило, широко не афишируются, а приличная удаленность заведения от метро автоматически отсекает от посещения «Секстона» случайными людьми.

Однако праздник в честь закрытия мотосезона вызвал огромный ажиотаж. Невероятно разнообразная программа развернулась на всех площадках байк-центра. Уличную сцену, несмотря на стремительно наступившее в этот день похолодание, оккупировал MORDOR. Союз столичных байкеров и эксцентричных дэнс-металлистов был вовсе не случаен: именно в Sexton 10 лет назад группа отыграла свой первый сольный концерт! Так что в жарком во всех отношениях сете «Мордора» были отражены все периоды этого славного пути: от тематического «Форсажа» до клинически точного диагноза современности «Маргинал».

Пробужденную «Мордором» стихию огня укротить было не так-то просто. На протяжении часа несколько сотен зрителей завороженно наблюдали файер-шоу, фейерверк и летающих мотоциклистов. А в это время в помещении клуба готовилась к своему выходу на крытую сцену «Ария». Наиболее дальновидные поклонники группы заранее занимали в прихотливом пространстве козырные места, понимая, что к началу сета здесь будет не протолкнуться. То и дело слышался звон разбиваемой посуды. Балагуры подбадривали растяп радостными возгласами «на счастье» и «давай еще».

Что касается «Арии», то долго зазывать на сцену ее не пришлось (среди выкриков на этот раз почему-то превалировал «давай барабанщика!»). Ровно в 11 музыканты появились на сцену под инстументал Бородина «На крыльях ветра» из сингла «Поле битвы». Лучшей интродукции было не подобрать, потому что выступление команды выдалось столь же интригующим и вихреобразным.

Сразу же была сыгран раритет – русскоязычный кавер на Manovar «Пробил час», некогда записанный «арийцами» для трибюта «Харлей Дэвидсону». «Больше пива, больше хэви» действительно стало для многих посетителей клуба главным лозунгом этого вечера. Особенно для тех девушек, которые принялись азартно выплясывать прямо на барных стойках.

А «Ария» продолжала удивлять. «Верим ли мы в вою свободу?», - поинтересовался Михаил Житняков, прежде, чем исполнить еще одну байкерскую тему – кавер на White Lion «Свобода». На этом парад раритиетов не завершился. Кто бы мог подумать, что именно на закрытии мотосезона впервые прозвучит «Все начинается там, где кончается ночь» из последнего «арийского» альбома «Проклятье морей». Перед ней Житняков заметил, что она как нельзя лучше подходит к формату данного мероприятия.

Несмотря на то, что у вокалиста периодически отказывал микрофон, это никого не выбивало из колеи. По мере необходимости зрители прекрасно справлялись и сами. Ведь и «Колизей», и «Крещенье огнем», и «Тореро», и «Небо тебя найдет» всем хорошо известны. Кульминацией вечера стал «Герой асфальта», без которого немыслима ни история «Арии», ни байк-движение в России как таковое. Казалось бы, чего же боле? Но отпустить своих фанов в промозглую октябрьскую ночь группа никак не могла без убаюкивающего «Беспечного ангела».

До следующего сезона!

