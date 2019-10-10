Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

11:08

Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Воздушное судно не выпустило шасси.

По предварительной информации, находившиеся на борту люди остались целы. Их уже эвакуировали. По данным РИА «Новости», сообщение об экстренной посадке Ан-12 в Кольцово поступило в 11:19 по местному времени (09:19 по Москве).

Кроме того, в экстренных службах уточнили, что в самолете было 20 человек. Портал «Моменты» сообщил, что на место ЧП уже прибыли пожарные.

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» отмечает, что до 11:30 по Москве Кольцово не будет работать.

По информации «Интерфакса», экипаж не смог выпустить шасси из-за некой неисправности. В итоге, по словам источника, «самолет „сел на брюхо“ на запененную полосу».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.