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Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

11:08 10.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Воздушное судно не выпустило шасси.

По предварительной информации, находившиеся на борту люди остались целы. Их уже эвакуировали. По данным РИА «Новости», сообщение об экстренной посадке Ан-12 в Кольцово поступило в 11:19 по местному времени (09:19 по Москве).

Кроме того, в экстренных службах уточнили, что в самолете было 20 человек. Портал «Моменты» сообщил, что на место ЧП уже прибыли пожарные.

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» отмечает, что до 11:30 по Москве Кольцово не будет работать.

По информации «Интерфакса», экипаж не смог выпустить шасси из-за некой неисправности. В итоге, по словам источника, «самолет „сел на брюхо“ на запененную полосу».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 14:34
Гость: До каких пор

будет продолжаться безответственное отношение власти к безопасности людей на воздушном транспорте? Почему летает хлам? Почему никто за это не отвечает, кроме "стрелочников"? Кто в России ответит на эти вопросы?
10.10.2019, 12:47
Гость: Lelik

Супер-профи экипаж !!!
могучая техника!
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