Пороть или не пороть?

В связи со срывом учителя ОБЖ из Боровского на детей, в обществе с новой силой разгорелась дискуссия о допустимости телесных наказаний учеников. ВИДЕО

Кадр из фильма «Училка». Фото с сайта kino-teatr.ru

В рабочем поселке Боровский Тюменской области ЧП. Доведенный безобразным поведением своих учеников молодой преподаватель ОБЖ Виктор Садлинский сорвался на них, принялся хватать их за руки, срываться на истерику, нецензурно выражаться, величать их «дебилами» и «утырками». Основной посыл эмоциональной речи педагог сводил к тому, что «особенных» здесь нет, и если детей никто не бьет, то он готов это упущение исправить.

Инцидент ученики еще и засняли на видео своих гаджетов. Обладая вещдоками, руководство школы быстро уволило проштрафившегося учителя по статье с запретом работать в системе образования.

«Факт того, что меня спровоцировали во время урока, имеет место быть, признался журналисту 72.ru Виктор Садлинский. – Дело в том, что в этом классе есть группа детей, которая своим поведением провоцировала остальных на плохое поведение. Но в этот раз я сорвался как учитель. Моя вина в том, что я не обратился к начальству по этому поводу или куда-то выше. Почему не обратился? Я всегда старался быть с детьми на одном уровне и не ставить себя выше их».

Дальнейшие события развивались непредсказуемо. У Садлинского нашлось множество защитников, начиная от коллег и заканчивая учениками и их родителями. В петиции в его защиту прямым текстом говорится, что ученики относятся к преподавателю ОБЖ с должным уважением, а причиной его нервного срыва, вылившегося в агрессию, стало «грубое и вызывающее поведение учеников».

Сказали в защиту Виктора Садлинского свое веское слово и коллеги. Так, пермская учительница Алена Печур написала: «Педагоги привыкли молчать. Привыкли бояться общественного мнения. Привыкли быть обслугой, которой легко заткнуть рот в любой момент».

Размышляя о причинах своей педагогической неудачи, Садлинский заметил, что, возможно, его подвело желание быть с учениками наравне.

«Такая у меня позиция и форма общения с учениками, - заявил он. – Педагогическая деятельность моя началась сравнительно недавно - работаю в школе меньше года. У меня нет своих детей, я и пришел в школу, чтобы посмотреть на поколение, поучаствовать в процессе их воспитания. Я уверен, что большинство этих детей станут хорошими и добропорядочными взрослыми и, может быть, друзьями или начальниками для моих будущих детей».

Но захочет ли теперь Садлинский иметь собственных детей, вот в чем вопрос.

За примерами далеко ходить не надо. На выпускном вечере в школе Роман Сивков мечтал, как вернется сюда в новом качестве, учителем, однако из-за постоянных оскорблений учениками не проработал и двух лет. «Бывали и открытые наезды, что ли. Открыто даже угрожали, вспоминает теперь он. – Мне сейчас видится, что лучше грузчиком работать, чем в школе».

Из-за нанесенной ему психологической травмы, Сивков в период работы в школе о собственном потомстве и не помышлял. «Мы с женой уже вроде решили, что и своих уже не заводить. Ну, так достали, ну совсем».

Под раздачу попадают не только молодые учителя. Несколько лет назад интернет всколыхнули новости о регулярном избиении великовозрастными учениками своей 73-летней преподавательницы физкультуры.

Пожилую женщину нарекли обидным прозвищем Вафля, таскали за волосы, валили на пол и мутузили ногами. Большинство зачинщиков, увы, избежали наказания из-за своего возраста. Под раздачу попал лишь 16-летний «герой», но и его оправдали, мотивируя тем, что в кадре его не видно (а то, что он держал при этом камеру, никого не волнует).

Примечательно, что в случае с Садлинским многие читатели высказали мнение о пользе телесных наказаний, одобрив физическое воздействие на детей и приводя в пример порки в России XIX века или других странах.

«Примерно в половине штатов США разрешены физические наказания в школах при условии согласия родителей», - заметил один из таких комментаторов.

Откуда такие настроения? Скорее всего, это проистекает от законодательно закрепленного бесправия взрослых перед распоясавшимися детьми. Ювенальная юстиция предусматривает лишение родительских прав за малейшие подозрения в рукоприкладстве. Аналогичная ситуация сложилась и в школе, где учителей увольняют за малейшие оплошности.

В современном искусстве нередко радикальные наказания детей изображаются сочувственно. В песне Валентина Стрыкало «Я бью женщин и детей» есть такие показательные строки: «Ты не выучил уроки – так не суй мне свой дневник, по… толстой книгой получает ученик». В фильме Алексея Петрухина «Училка», доведенная до белого каления героиня Ирины Купченко берет весь класс в заложники, выдвинув единственное требование: ответить урок истории. И ничего ей за это не было.

Выводы просты: принимайте радикальные меры, но не выносите сор из избы и не давайте детям возможности собрать на себя компромат. В обществе двойных стандартов лицемерие торжествует и в системе просвещения.