Владислав Сурков предложил изучать «путинизм»

19:23

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание». Такого мнения придерживается помощник президента России Владислав Сурков. Соответствующая рубрика уже открылась на сайте «Актуальные комментарии».

Представитель Кремля пишет, что «исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание».

«Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», — рассуждает Сурков.

В феврале 2019 года Сурков уже высказывал идею о том, что в России формируется «государство нового типа». «Путинизм», согласно его тезисам, останется с нами надолго. Сейчас он только начал набирать обороты. Сурков уверен, что Россию будущего будут называть государством Путина, «как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля». По мнению кремлевского политтехнолога, главное достоинство государства Владимира Путина — «умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует термин «путинизм». При этом он согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

«Нельзя умалять роль Путина, роль его руководства, эффект разрушения монополярного гегемонизма, переход к многополярности, рост идей суверенности», — отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, руководствуется ли президент какой-либо идеологией, Песков заявил, что Путин исповедует прагматичный подход в интересах граждан страны. Говоря об отличиях между подходом и идеологией, представитель Кремля предложил «не усматривать смысл в нюансах», а политологам — разбираться в терминологии.