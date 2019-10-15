Пытки чиновников в Чечне вскрыли ее глобальные противоречия с Россией

В Чечне начались первые крупные «зачистки» правящей элиты и ближайшего окружения Кадырова. ВИДЕО



Рамзан Кадыров на дне рождения Ибрагима Темирбаева. Кадр: пресс-служба Рамзана Кадырова / Грозный-информ

Чечня видится этаким оазисом стабильности среди раздираемых разными противоречиями кавказских республик, входящих в состав России. Чеченский президент Рамзан Кадыров не раз клялся в верности Владимиру Путину и поддерживал многие его начинания. Достойную позицию заняли чеченцы и в конфликте России и Украины, эскалация которого началась примерно пять лет назад. Но так ли уж незыблема дружба России и Чечни?

Зачистки ближайшего окружения Рамзана Кадырова начались не вчера. Опальных чиновников и силовиков неделями держат в «секретных тюрьмах» и жестоко пытают, выбивая признания о нелегальных бизнесах и участии в коррупционных схемах. Страдают и их родственники, которых тоже проводят через аналогичные круги ада. По данным «Новой газеты», оказавшись на свободе, страдальцы лишаются всего имущества, вынужденно делая многомиллионные пожертвования в Фонд им. Ахмата Кадырова.

Новая волна «зачисток» прокатилась по Чеченской республике в начале августа этого года. Всё началось с увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, отношения которого с Рамзаном Кадыровым никогда не были безоблачными.

Проработав на этой должности 15 лет, Темирбаев четко исполнял все предписания действующего президента Чечни. Но своим социальным статусом мэр Кадырову обязан не был, поэтому был относительно самостоятельным в своих инициативах. Именно при Темирбаеве в Аргуне активно заработали «секретные тюрьмы», где истязались неугодные.

Черная кошка между Темирбаевым и Кадыровым пробежала еще в 2006-м, когда шла ожесточенная борьба за власть между последним и тогдашним чеченским президентом Алу Алхановым. Тогда в Нальчике прошла встреча в поддержку Алханова, на которой , по данным «Новой газеты», засветились: глава Аргуна Ибрагим Темирбаев, командир чеченского ОМОНа Артур Ахмадов и его заместитель Бувади Дахиев, сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова Шамиль Магомаев (был главой Аргунского РОВД, Веденского и Шелковского районов, позже стал депутатом республиканского парламента), не склонный к сантиментам амнистированный боевик Идрис Гаибов (позднее был назначен префектом Октябрьского района Грозного, после чего стал депутатом республиканского парламента) и другие. Сам Алу Алханов, будучи уже невыездным в Чечню, все же тоже прибыл на встречу из Москвы.

Нерешительность Алханова тогда сыграла на руку Рамзана Кадырова, который, получив власть, судя по всему, не забыл и не простил своих политических противников. В прошлом году были задержаны и лишены всех регалий два депутата республиканского парламента — Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев. Пострадали их ближайшие родственники и люди из их окружения. А в начале августа очередь судя по всему, дошла и до Ибрагима Темирбаева.

Спустя три дня после лишения должности мэра Аргуна он был задержан. Сначала Кадыров предложил вчерашнему градоначальнику пост своего советника. Однако Темирбаев остался недоволен. Причина проста: в своей вотчине в Аргуне он имел постоянный и стабильный источник дохода, ну а правительственная должность никаких особых гарантий ему не давала. Обида Темирбаева усугублялась еще и тем, что на его место назначили 28-летнего родственника президента Чечни Хаса-Магомеда Кадырова, до этого занимавшего пост начальника отдела по борьбе с наркотиками республиканского МВД. Молодой силовик прославился тем, что его использовали для «затыкания кадровых дыр», ведь и в МВД он сменил ставшего неугодным Кадырову Хасана Асуханова.

Что же касается Ибрагима Темирбаева, то формальным поводом для его задержания стали нелояльные по отношению к Рамзану Кадырову телефонные разговоры. Кто осуществил прослушку, до конца непонятно. Зато доподлинно стало известно, что Темирбаев костерил главу Чечни на чем свет стоит и то и дело повторял такие фразы: «я флаги не меняю», «я храню верность России, а не этим бородачам», «я служу и буду служить России, а не этим придуркам».

В чем же состоит «крамола» подобных заявлений? Дело в том, что в Чечне все ощутимее становится водораздел между изначально лояльными по отношению к России силами и бывшими «подпольщиками», перешедшим на нашу сторону уже позже. Начиная с 2003 года в республике безраздельно властвуют именно последние. На этом фоне вполне понятна обида на Россию тех, кто никогда не шел вразрез с ее интересами.

Порою доходит до курьезов. Нелишне вспомнить, почему нынешняя Россия продолжает делать ставку на бывших сепаратистов – фактически перебежчиков. Ведь именно они сдали в 1999 году без крови Гудермес, сохранив немалое количество жизней. Увы, «профедеральные» чеченцы не могут похвастаться такими заслугами – хотя бы потому, что в их руках никогда не было такой обширной сферы влияния.

В чем же оказался просчет Ибрагима Темирбаева? Стяжав в республике абсолютную власть, Рамзан Кадыров добился того, что народ сначала присягает ему, а потом России. При этом никаких антитез Чечни и России не допускается. Темирбаев же в обнародованных частных разговорах это сделал, за что и поплатился. Вот почему неудачная попытка полпреда Северо-Кавказского федерального округа Александра Матовникова заступиться за опального политика не помогла и навредила. Источники «Новой газеты» рассказали, что плененному Темирбаеву дали знать о ней – и побили еще сильнее, чем прежде.

Многих людей из ближайшего окружения Кадырова от подобной расправы пока спасает их публичность. При этом мстит сподвижникам президент Чечни отнюдь не по российским законам. Когда на связях с враждебным Кадырову кланом братьев Ямадаевых попался его родственник Ислам Кадыров, последний был снят с высокой должности, избит, лишен утиной фермы и посажен охранником при въезде в родовое гнездо Кадыровых – село Центорой.

Также за последнее время в Чечне были задержаны: министр МЧС ЧР Руслан Яхъев, экс-министра лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку, Халид Вайханов, начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов. Примечательная история приключилась с первым замминистра МВД по Чечне Апти Алаудиновым. Сначала в соцсетях распространилась информация об его аресте за якобы данный портрету Кадырова подзатыльник в гостях у Темирбаева. Но на днях Алаудинов выступил с видеоопровержением данной информации

Тем не менее, в Чечне явно складывается нездоровая ситуация поэтому стоит ждать новых арестов и зачисток. И как то отразится на ее взаимоотношениях с Россией – пока непонятно.

P.S. Пока, как говорится, верстался номер, стали поступать первые опровержения о зачистках. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался от каких-либо комментариев по данной теме. Тем не менее, на ситуацию отреагировали в правительстве Чечни. «Никакие фейки «Новой газеты» мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», - заявил «Ura.ru» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.