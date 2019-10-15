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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

15:05 15.10.2019
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Правительство России поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ, пишет газета «Известия».

Предполагается, что после качественной доработки документа россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ведомствам будет легче следить за ростом тарифов.

Как отмечает газета, проект был внесен еще в июне 2019 года. По замыслу создателей законопроекта, единый платежный документ снизит риски хищения средств управляющими компаниями, сделав расчеты более прозрачными.

Подобный платежный документ уже несколько лет действует в Москве, однако в ряде регионов жители получают несколько платежных бланков за разные виды жилищно-коммунальных услуг.

В случае принятия законопроекта, единый платежный документ может появиться уже весной 2020 года. 

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 23:47
Гость: Константин. И.

Осталось добавить - по просьбам трудящихся (или с более отвечающей времени формулировке). В постсталинские времена (при Хрущёве или Брежневе уже не помню) была проведена "по просьбам трудящихся" оптимизация цен. Незначительно были снижены цены на какую - то мелочёвку, не пользующуюся спросом, и повышены цены на ряд товаров широкого потребления.
Платежи однозначно вырастут. Было же проведено для облегчения нагрузки на семейный бюджет разделение индексации платежей на два этапа, которое скрывало элементарное повышение платежей.
Ещё один приём (это уже мошенничество компаний) - снижение переданных показаний элктросчётчиков в период повышения тарифа. Я с этим уже сталкивался не единожды. Последний раз отправил письмо на сайт компании. Никакой реакции не последовало.
15.10.2019, 23:38
Гость: Виталий

Это ловушка! Я оплачу вывоз мусора, а деньги спишут к примеру за эл. энергию за прошлый месяц. Или наоборот, Система ЕРЦ слепа, для неё все ваши платежи обезличены и она распределяет их по очереди в порядке задолженности, примерно так же работает исполнительное судебное производство, платежи поступают истцам в порядке очередности. Государство затягивает и без того перегруженных долгами граждан в круговорот «вечного должника». Самый прогрессивный и справедливый метод, это прямые договора со всеми поставщиками услуг. Все проблемы с задолженностями и качеством предоставляемых услуг вы должны решать непосредственно с каждым из них. ЕРЦ это своего рода виртуальный кассир и понятие справедливое и адресное распределение средств ему не известно. Докладчики лукавят, когда говорят что будет легче разобраться в одном окне из за неправильных начислений или некачественно предоставленных услуг - это ложь! Единый Расчетный Центр - такой же посредник между вами и РСО, именно по этой причине он не сможет эффективно решить ваши вопросы. Более того этот законопроект противоречит ранее принятому ФЗ-59 от 03.04.2018 г. о переходе на прямые договора с РСО.
15.10.2019, 21:24
Гость: единый платежный документ снизит

риски хищения средств управляющими компаниями..........

Раньше нам говорили с точностью до наоборот.
Надо отдельно,а то управляющие компании не перечисляют поставщикам....
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