В России может появиться единая платежка по ЖКУ

15:05

Правительство России поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ, пишет газета «Известия».

Предполагается, что после качественной доработки документа россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ведомствам будет легче следить за ростом тарифов.

Как отмечает газета, проект был внесен еще в июне 2019 года. По замыслу создателей законопроекта, единый платежный документ снизит риски хищения средств управляющими компаниями, сделав расчеты более прозрачными.

Подобный платежный документ уже несколько лет действует в Москве, однако в ряде регионов жители получают несколько платежных бланков за разные виды жилищно-коммунальных услуг.

В случае принятия законопроекта, единый платежный документ может появиться уже весной 2020 года.