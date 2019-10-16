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Малькевич назвал победой исключение ливийского террориста из спикеров форума в Сочи

17:17 16.10.2019

Представитель ПНС Ливии Шабан Хадиа исключен из числа спикеров предстоящего саммита «Россия-Африка»


Александр Малькевич. Фото с сайта oprf.ru

Представитель ПНС Ливии Шабан Хадиа, имеющий прямые связи с террористами, исключен из числа спикеров предстоящего саммита «Россия-Африка». Член ОП РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал это решение большим успехом.

По его мнению, террорист Хадиа не должен был принимать участие в мероприятии. Поэтому вчера, 15 октября, Фонд защиты национальных ценностей направил открытое письмо МИД РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Малькевич пояснил в документе, что человек, связанный с главой незаконной тюрьмы «Митига», где удерживаются россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, не должен выступать на мирном саммите. «Наша страна не должна и впредь приглашать бандитов учить нас жизни», - заявил член ОП РФ.

По словам Малькевича, идею об отстранении Хадиа поддержали многие журналисты и общественники. Они навели такую «бучу» в Сети, что на ситуацию сразу обратили внимание. Глава Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что это была первая победа ФЗНЦ и общественников.

Вторая – освобождение арестованной в Минске Анны Богачевой. Девушку обвинили во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года и хотели экстрадировать в Вашингтон. Однако белорусская сторона отказалась выдать россиянку и освободила ее.

Малькевич заявил, что решение по участию Хадиа в саммите принимали организаторы мероприятия. Они изучили имеющиеся свидетельства о преступлениях представителя ПНС в кратчайшие сроки и постановили исключить его из числа спикеров. А ведь этот человек, прикрываясь своей должностью, пытался попасть на саммит высокого уровня для решения личных вопросов. Поэтому то, что журналисты откликнулись на возмущение ФЗНЦ – это реально достижение, резюмировал Малькевич. Шабан Хадиа известен тем, что похищал людей. В числе его сообщников - главарь RADA Абдэльрауф Кара. Именно по его «милости» в «Митиге» удерживаются Шугалей и Суэйфан.

Шабан Хадиа известен тем, что похищал людей. В числе его сообщников - главарь RADA Абдэльрауф Кара. Именно по его «милости» в «Митиге» удерживаются Шугалей и Суэйфан.

Темы: В России
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