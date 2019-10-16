Проигравшие кандидаты в Мосгордуму заявили о принуждении бюджетников к электронному голосованию

20:50

Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах

Кандидаты, проигравшие на выборах в Мосгордуму 8 сентября, Юрий Дашков от КПРФ и Роман Юнеман от внесистемной оппозиции заявили на круглом столе в столичном парламенте об имеющихся у них доказательствах принуждения сотрудников бюджетных учреждений к электронному голосованию, пишет "Коммерсант".

В частности, Дашков рассказал об участии в голосовании сотрудников коммунальных служб. "Венедиктов (главный редактор радио "Эхо Москвы", один из основных идеологов электронного голосования.— ред.) обещал, что никто никого не будет сгонять. Присутствовали главы префектур. Как только начался день голосования, ко мне как кандидату начали обращаться жители района Северный с жалобами на то, что государственные компании департамента капитального ремонта сгоняли своих работников и в таком добровольно-принудительном порядке рекомендовали проголосовать именно электронно. Это факт — есть переписка по электронной почте, и вызывали людей прямо в отдел кадров и говорили: давай ты проголосуешь электронно",— сказал Дашков. По его словам, это подтверждается и разницей в результатах электронного и офлайнового голосования.

Проигравший в 30 округе кандидат Роман Юнеман отметил, что у него на руках есть "база, которая крайне похожа на реестр избирателей, зарегистрированных в системе электронного голосования". "И проверка людей подтвердила наши худшие опасения. Сегодня мы имеем список организаций, в которых проводилась массовая регистрация сотрудников: у нас есть показания самих людей, так как часть из них мы обзвонили. И они говорят: да, была принудиловка. И они готовы подтвердить это в суде. Еще о массовом приводе бюджетников. Самой технически подвинутой оказалась школа №1582: там 49 электронных избирателей — больше, чем в любом учреждении по всем округам. Председатель управляющего совета этой школы Маргарита Русецкая — победивший кандидат от мэрии",— сказал он.

Еще один проигравший — также кандидат по 30-му округу коммунист Владислав Жуковский — заявил об "аномально" высоком электронном голосовании за кандидатов от власти: "Бюджетников принуждали, как я понимаю, голосовать, то ли из дома, то ли с рабочего места правильным образом".

Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах. В день выборов система электронного голосования несколько раз давала сбой. В середине сентября Роман Юнеман подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке №5003. Предварительное слушание по иску господина Юнемана назначено на 21 октября.