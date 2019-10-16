]]> ]]>
Главная В России

Проигравшие кандидаты в Мосгордуму заявили о принуждении бюджетников к электронному голосованию

20:50 16.10.2019
Мосгордума © KM.RU, Пресс-служба Мосгордумы
© Пресс-служба Мосгордумы
Материалы по теме:

Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах

Кандидаты, проигравшие на выборах в Мосгордуму 8 сентября, Юрий Дашков от КПРФ и Роман Юнеман от внесистемной оппозиции заявили на круглом столе в столичном парламенте об имеющихся  у них доказательствах принуждения сотрудников бюджетных учреждений к электронному голосованию, пишет "Коммерсант"

В частности, Дашков рассказал об участии в голосовании сотрудников коммунальных служб. "Венедиктов (главный редактор радио "Эхо Москвы", один из основных идеологов электронного голосования.— ред.) обещал, что никто никого не будет сгонять. Присутствовали главы префектур. Как только начался день голосования, ко мне как кандидату начали обращаться жители района Северный с жалобами на то, что государственные компании департамента капитального ремонта сгоняли своих работников и в таком добровольно-принудительном порядке рекомендовали проголосовать именно электронно. Это факт — есть переписка по электронной почте, и вызывали людей прямо в отдел кадров и говорили: давай ты проголосуешь электронно",— сказал Дашков. По его словам, это подтверждается и разницей в результатах электронного и офлайнового голосования.

Проигравший в 30 округе кандидат Роман Юнеман отметил, что у него на руках есть "база, которая крайне похожа на реестр избирателей, зарегистрированных в системе электронного голосования". "И проверка людей подтвердила наши худшие опасения. Сегодня мы имеем список организаций, в которых проводилась массовая регистрация сотрудников: у нас есть показания самих людей, так как часть из них мы обзвонили. И они говорят: да, была принудиловка. И они готовы подтвердить это в суде. Еще о массовом приводе бюджетников. Самой технически подвинутой оказалась школа №1582: там 49 электронных избирателей — больше, чем в любом учреждении по всем округам. Председатель управляющего совета этой школы Маргарита Русецкая — победивший кандидат от мэрии",— сказал он.

Еще один проигравший — также кандидат по 30-му округу коммунист Владислав Жуковский — заявил об "аномально" высоком электронном голосовании за кандидатов от власти: "Бюджетников принуждали, как я понимаю, голосовать, то ли из дома, то ли с рабочего места правильным образом".

Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах.  В день выборов система электронного голосования несколько раз давала сбой. В середине сентября Роман Юнеман подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке №5003. Предварительное слушание по иску господина Юнемана назначено на 21 октября.

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2019, 00:52
Гость: ABCD

Это и так было понятно. Без "карусельки" власть НЕ способна честно побеждать. Я так и думал, что они что-то особенное придумают что бы опять снова и снова разводить электорального лоха...
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.