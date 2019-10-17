Обвиняемый по делу о беспорядках Айдар Губайдулин покинул Россию

12:10

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, Губайдулин не назвал мотивы своего решения и страну, в которую он уехал. Сам адвокат находится у следователя.

В свою очередь сам Губайдулин написал на своей странице в Facebook: «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь». Он отметил, что это решение далось ему нелегко, однако события последних дней не оставили ему выбора.

18 сентября Губайдулин был освобожден Мещанским судом Москвы под подписку о невыезде. Его обвиняли по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

По версии следствия, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, но не попал в цель.

27 июля в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.