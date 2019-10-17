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Обвиняемый по делу о беспорядках Айдар Губайдулин покинул Россию

12:10 17.10.2019
Айдар Губайдулин
Фото с личной страницы Айдара Губайдулина в Fasebook
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Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, Губайдулин не назвал мотивы своего решения и страну, в которую он уехал. Сам адвокат находится у следователя.

В свою очередь сам Губайдулин написал на своей странице в Facebook: «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь». Он отметил, что это решение далось ему нелегко, однако события последних дней не оставили ему выбора.

18 сентября Губайдулин был освобожден Мещанским судом Москвы под подписку о невыезде. Его обвиняли по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

По версии следствия, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, но не попал в цель.

27 июля в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 18:53
Гость: таки-да

"КТО конкретно выпустил этого гаденыша ??
"ФИО.И должности."-никогда такого не было и, вдруг опять по легкому -лучше синица в руках ,чем журавель в небе.А,надо-бы наказывать всех крипто - причастных по полной строгости .. ведь теперь он будет возможно представлять влажную опасность нашим ,борцам на дальних подступах , присевшим в вожделенных лондонградских сортирах.Осталось также понять кто снабдил его орудием преступления?А, может он его
подобрал в помойке-кто тогда его подбросил туда ?Или он его купил?Кто разрешил ему его продать? Кто замешан в осуществлении сделки, платежей?Кто эмитент платежного инструмента?Кто произвел его - этот предмет преступления? С какой целью?А, может там был демон - новичка? Зачем его земля носила?Кто занимался программированием конфигурации его поведения? Откудова, из каковского места он вообще взялся в природе среди несовершенных созданий божиих?Кто был его крышей?!Лукавый?..на все воля божия ,и евоная земная инквизиция освещенная ангельским светом осинового возмездия для всех оборотней со шрамом от фуражки и без.
17.10.2019, 16:57
Гость: Если враг

не сдается, его уничтожают?
17.10.2019, 16:02
Гость: Юляша

КТО конкретно выпустил этого гаденыша ??
ФИО.И должности.
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