Российские банки начнут оказывать госуслуги населению

08:50

С 2020 года в отделениях банков будут частично оказывать государственные услуги населению.

Как пишет газета «Известия», речь, в первую очередь, идет о выплатах пенсии, маткапитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя. При этом банки не будут взимать дополнительную плату за оказание данных услуг.

Закон предусматривает также запрет на использование персональных данных, полученных при оказании госуслуги, в любых целях, в том числе коммерческих.

Пилотный проект будет проведен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петебурге. В нем примут участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Связь-банк, Росельхозбанк.

Предполагается, что нововведение поможет снизить нагрузку на МФЦ и улучшить качество госуслуг.