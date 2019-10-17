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Российские банки начнут оказывать госуслуги населению

08:50 17.10.2019
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С 2020 года в отделениях банков будут частично оказывать государственные услуги населению.

Как пишет газета «Известия», речь, в первую очередь, идет о выплатах пенсии, маткапитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя. При этом банки не будут взимать дополнительную плату за оказание данных услуг.

Закон предусматривает также запрет на использование персональных данных, полученных при оказании госуслуги, в любых целях, в том числе коммерческих.

Пилотный проект будет проведен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петебурге. В нем примут участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Связь-банк, Росельхозбанк.

Предполагается, что нововведение поможет снизить нагрузку на МФЦ и улучшить качество госуслуг. 

Темы: Россия, Банки в России
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 12:49
Гость: А

300г в один стакан?
17.10.2019, 10:54
Гость: Ray Bloom

В Тинькофф банк принципиально не пойду.
17.10.2019, 10:40
Гость: Хорошо бы

еще на розлив.
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