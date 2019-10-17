СМИ сообщили о скорой отставке главы СПЧ Михаила Федотова

15:10

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщили источники «Московского комсомольца» и «Интерфакса».

По информации СМИ, Федотов уйдет в отставку, так как он достиг предельного возраста нахождения на государственной службе — 18 сентября ему исполнилось 70 лет, утверждают источники.

Наиболее вероятным кандидатом на место Федотова называется нынешний руководитель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Слухи о грядущей отставке Федотова также подтверждает член СПЧ Ева Меркачева. Сам Федотов отказался давать комментарии.

Михаил Федотов возглавляет Совет по правам человека и является советником президента с осени 2010 года. До этого он работал в министерстве печати РФ, а также был постпредом России при ЮНЕСКО.