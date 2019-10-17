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СМИ сообщили о скорой отставке главы СПЧ Михаила Федотова

15:10 17.10.2019
Фото с сайта khabarovsk.md
Фото с сайта khabarovsk.md
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщили источники «Московского комсомольца» и «Интерфакса».

По информации СМИ, Федотов уйдет в отставку, так как он достиг предельного возраста нахождения на государственной службе — 18 сентября ему исполнилось 70 лет, утверждают источники.

Наиболее вероятным кандидатом на место Федотова называется нынешний руководитель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Слухи о грядущей отставке Федотова также подтверждает член СПЧ Ева Меркачева. Сам Федотов отказался давать комментарии.

Михаил Федотов возглавляет Совет по правам человека и является советником президента с осени 2010 года. До этого он работал в министерстве печати РФ, а также был постпредом России при ЮНЕСКО.

Темы: Борьба за права человека в России, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 17:42
Гость: да-да

еще на одного меньше космополита во власти. Плохо защищал права русских, все больше своих.
17.10.2019, 17:31
Гость: ha

Непонятно, каковы функции Совета по правам человека. Ведь эмиграция евреев давно уже разрешена. А недавно покинувшая Россию американская гражданка Алексеева в защите прав государствообразующего народа замечена не была.
17.10.2019, 16:01
Гость: Трезвый

вывод. Был никем и ушел таким.
Все комментарии (7)
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