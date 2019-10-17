Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

19:55

Два фигуранта дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в зале суда, собщает РБК со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, который защищает еще одного фигуранта дела — Марию Дубовик.

«Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл [вены]. Маша Дубовик [еще один фигурант дела] закричала, у нее истерика началась. Я — к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл», — сказал он.

Пашков пояснил, что Костыленков порезал себя лезвием, после чего кровь залила «клетку, дверь и пол». Юрист добавил, что к пострадавшим приехали врачи, об их состоянии не сообщается.

Как отметил еще один адвокат, Александр Лупашко, на заседании судья отказался изменить фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде. «Просто нервы сдали, свыше года они находятся под стражей. Половина не под стражей, хотя обвинения одинаковые. Все доказательства уже исследовали, никакого состава преступления нет», — заявила «Медиазоне» защитница Костыленкова Светлана Сидоркина.

«В ходе судебного заседания по уголовному делу <...> Костыленков Р.Д. и Крюков В.В., будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в области руки и шеи. <...> По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания», — говорится в сообщении Люблинского суда.

В деле «Нового величия» проходят обвиняемыми десять человек, их подозревают в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники движения собирались совершить «революционные действия» и устроить столкновения «с представителями действующего в России режима», а также тренировались в Подмосковье стрелять и метать «коктейли Молотова». Костыленков, которого следствие считает лидером движения, жаловался на пытки после задержания.

Фигуранты дела внесены в список физических лиц, причастных к терроризму. Защита настаивает, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.