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Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

19:55 17.10.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

Два фигуранта дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в зале суда, собщает РБК со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, который защищает еще одного фигуранта дела — Марию Дубовик.

«Я лично видел, что Костыленков себе вскрыл [вены]. Маша Дубовик [еще один фигурант дела] закричала, у нее истерика началась. Я — к ней. А потом сказали, что еще и Крюков вскрыл», — сказал он.

Пашков пояснил, что Костыленков порезал себя лезвием, после чего кровь залила «клетку, дверь и пол». Юрист добавил, что к пострадавшим приехали врачи, об их состоянии не сообщается. 

Как отметил еще один адвокат, Александр Лупашко,  на заседании судья отказался изменить фигурантам меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде. «Просто нервы сдали, свыше года они находятся под стражей. Половина не под стражей, хотя обвинения одинаковые. Все доказательства уже исследовали, никакого состава преступления нет», — заявила «Медиазоне» защитница Костыленкова Светлана Сидоркина.

«В ходе судебного заседания по уголовному делу <...> Костыленков Р.Д. и Крюков В.В., будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в области руки и шеи. <...> По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания», — говорится в сообщении Люблинского суда.

В деле «Нового величия» проходят обвиняемыми десять человек, их подозревают в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники движения собирались совершить «революционные действия» и устроить столкновения «с представителями действующего в России режима», а также тренировались в Подмосковье стрелять и метать «коктейли Молотова». Костыленков, которого следствие считает лидером движения, жаловался на пытки после задержания.

Фигуранты дела внесены в список физических лиц, причастных к терроризму. Защита настаивает, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 22:10
Гость: ABCD

"Защита настаивает, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых."
В это поверю сразу- полно сообщений о том, что МВД специально ждёт когда получат на почте посылки с "запрещёнными" вложениями что бы арестовать. Вместо того, что бы просто завернуть это обратно. Им нужны "палки", раскрытия, отчёты, звёздочки на погонах, если нет реальной "террористической организации" то нечего не мешает её создать что бы потом "разоблачить" и оправдать свою бездеятельность и профессионализм.
Система настроена на репрессии и обязательно что бы посадили- начальство "сверху" не поймёт если фигурант "выкрутится", по этому людей топят по максимуму.
17.10.2019, 22:00
Гость: Когда разбудят народ,

то первым потерпевшим будет некто А. Архангельский, как оно всегда и бывает.
17.10.2019, 21:50
Гость: Чиста

урки.
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