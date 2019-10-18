Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

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Более миллиона кредитных историй россиян оказалось в открытом доступе, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Как сообщает «Коммерсант», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.

Название базы отсылает к микрофинансовой организации (МФО) «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. Основная масса информации — свыше миллиона записей — приходился на БКИ «Эквифакс». В базе были указаны паспортные данные россиян, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле.

Глава проекта Security Discovery Боб Дяченко рассказал изданию, что обнаружил базу данных 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. Это повышает вероятность того, что ее кто-то успел скачать, считает эксперт. Он сообщил о проблеме в БКИ, после чего базу закрыли.

В начале октября СМИ писали об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна». По информации издания, база содержала 8,7 миллиона записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет. Оператор связи в свою очередь пояснил, что значительная часть распространенной информации на данный момент устарела. Кроме того, база клиентов на конец второго квартала 2019 года составляет не восемь миллионов, а 2,5 миллиона абонентов