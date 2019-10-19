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Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка

13:26 19.10.2019
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка. 

По закону носителями русского языка могут быть признаны иностранцы или лица без гражданства, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России. Сейчас для получения статуса носителя нужно пройти собеседование.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком»,— цитирует "Коммерсант" сообщение пресс-службы правительства.

Белорусы и украинцы должны будут только лишь лично подать заявления о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определит МИД РФ.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Отношения России и Украины, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 16:55
Гость: Сколькиху

Не обольщайтесь,это не для руских.Это для тех кто когда то проживал.Ну это которые те.которым родина это там где им хорошо.Их сейчас обратно везут и создают все условия.
19.10.2019, 15:40
Гость: Может

и егэ по русскому отменят?
19.10.2019, 15:32
Гость: Скольких

чиновников лишили кормушки.
Все комментарии (6)
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