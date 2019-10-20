Волгоградские чиновники установили мизерную норму питания для стариков

20:46

В Волгоградской области решили изменить нормы питания для людей, живущих в домах-интернатах для престарелых.

Соответствующий приказ выпустил комитет соцзащиты населения Волгоградской области за подписью председателя Лилии Заботиной, пишут "Новости Волгограда".

Документ определяет дневной продовольственный паек граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме социального обслуживания.

Согласно приложению к приказу, престарелым гражданам и инвалидам в интернатах положено в день получать 100 граммов хлеба, 20 гр. макаронных изделий, 52,5 гр. крупы и бобовых, 10 гр. сухофруктов, 115 граммов капусты, 25 граммов колбасных изделий.

Кроме того, чиновники расщедрились на 80 граммов мяса в день, 15 гр. сыра и 10 гр. сметаны, а также на 4 куриных яйца в неделю.