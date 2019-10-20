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Волгоградские чиновники установили мизерную норму питания для стариков

20:46 20.10.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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В Волгоградской области решили изменить нормы питания для людей, живущих в домах-интернатах для престарелых.

Соответствующий приказ выпустил комитет соцзащиты населения Волгоградской области за подписью председателя Лилии Заботиной, пишут "Новости Волгограда".

Документ определяет дневной продовольственный паек граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме социального обслуживания.

Согласно приложению к приказу, престарелым гражданам и инвалидам в интернатах положено в день получать 100 граммов хлеба, 20 гр. макаронных изделий, 52,5 гр. крупы и бобовых, 10 гр. сухофруктов, 115 граммов капусты, 25 граммов колбасных изделий.

Кроме того, чиновники расщедрились  на 80 граммов мяса в день, 15 гр. сыра и 10 гр. сметаны, а также на 4 куриных яйца в неделю.

 

Темы: Волгоградская область, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 02:57
Гость: Val

когда же настанет тот день, когда этих чинокрыс посадят на выдуманный для инвалидов паёк?
21.10.2019, 00:19
Гость: николаю

А пояснее?
20.10.2019, 23:41
Гость: Олег

Для начала этих чиновников в пансионат на месячишко, отрезать там от внешнего мира, и посадить на разработанную ими для инвалидов и стариков норму пайка. За минусом ещё того, что от этого пайка украдут на кухне. Выживут - ну что же, от нужды такая скудность годится. Не потянут - уволить их к ядерной матери. А вместе с ними их шефов по цепочке.
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