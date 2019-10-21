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Гендиректора «Сисима» арестовали после обрушения дамбы

18:30 21.10.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Под стражу также заключили начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова, сообщает РИА «Новости».

Срок ареста — до 18 декабря. Сам Ковальков в ходе заседания попросил оставить его на свободе, чтобы помочь пострадавшим.

Начальник участка признал свою вину и заявил о желании сотрудничать со следствием. Гендиректор и мастер свою вину не признают.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели произошло в районе деревни Щетинкино ночью 19 октября. Селевой поток обрушился на два общежития для рабочих.

В результате погибли 15 человек, еще пятеро пропали без вести. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 44 человека.

Темы: Красноярский край, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 19:54
Гость: Выходит,

Чуть крепче бы дамбы секретные были,
То золото так бы ворюги и мыли
В убыток российской казне без проблем,
Доселе не выявленные никем?
21.10.2019, 19:39
Гость: ни колай

ген. директор - хозяин? скорее всего нет
21.10.2019, 19:17
Гость: И Тулун

он затопил?
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