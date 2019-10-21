Гендиректора «Сисима» арестовали после обрушения дамбы

18:30

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Под стражу также заключили начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова, сообщает РИА «Новости».

Срок ареста — до 18 декабря. Сам Ковальков в ходе заседания попросил оставить его на свободе, чтобы помочь пострадавшим.

Начальник участка признал свою вину и заявил о желании сотрудничать со следствием. Гендиректор и мастер свою вину не признают.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели произошло в районе деревни Щетинкино ночью 19 октября. Селевой поток обрушился на два общежития для рабочих.

В результате погибли 15 человек, еще пятеро пропали без вести. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 44 человека.