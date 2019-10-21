Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД

06:52

Восстановление оборонного потенциала России и растущая мощь Китая, а также расширение военно-технического сотрудничества между этими двумя странами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - цитирует заявление Шойгу "Интерфакс".

По мнению министра, "договор перестал соответствовать интересам США". При этом, он отметил, что "США загодя готовились" к выходу из него, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД.

"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", - сказал он.

Министр полагает, что США могут развернуть свои ударные средства, запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе "для провоцирования напряжённости". Это, по его мнению, "неизбежно приведёт к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов".

Шойгу добавил, что страны, которые согласятся на размещение РСМД на своей территории, "станут заложниками американской политики".

"Россия выступает против такого сценария", - сказал глава Минобороны РФ, отметив, что Москва готова "к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами".