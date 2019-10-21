Правозащитники назвали большим ударом и разгромом изменения в СПЧ

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Заседание комиссий СПЧ и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Фото с сайта СПЧ

Правозащитники считают, что работа президентского Совета по правам человека (СПЧ) со сменой его председателя Михаила Федотова и исключением из состава организации Евгения Боброва, Екатерины Шульман, Ильи Шаблинского, Павла Чикова прежней не будет.

"При другом председателе совет не может остаться тем же, и с учетом ухода нескольких человек с активной правозащитной позицией, занимавшихся летними московскими протестами, работа совета не может не пострадать. Их исключение является репрессивной мерой, наказанием за чрезмерную активность", - сказала "Интерфаксу" заместитель директора по Европе и Центральной Азии "Human Rights Watch" Татьяна Локшина.

Она добавила, что другим членам и экспертам совета предстоит решить, оставаться ли работать в СПЧ "под руководством Фадеева, известного своей лояльностью Кремлю, или, возможно, кто-то подаст в отставку".

Ранее Локшина говорила, что уход Федотова с поста главы СПЧ означает фактический роспуск этого органа в его нынешнем составе.

В свою очередь сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев заявил, что готов продолжить работу в качестве эксперта СПЧ и назвал изменения в составе совета "разгромом".

"Противники СПЧ, Федотова одержали победу. Решили отомстить. Исключение из числа членов совета тех, о ком вы говорите, - большой удар по правозащитному сообществу. Судя по всему, СПЧ в том состоянии, в котором он был, кончается, наступает другое время", - сказал Борщев.

Президент РФ Владимир Путин назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом из состава Совета при президенте РФ по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Вместо них в состав СПЧ включены исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.