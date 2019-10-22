Счетная палата заявила о неэффективности господдержки Северного Кавказа

12:27

Счетная палата заявила, что меры господдержки, выделенные в 2017-2019 году на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа, оказались неэффективными, пишет «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что несмотря на господдержку, инвестклимат в этих регионах не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда по-прежнему сохраняются.

В частности, в 2017-2018 году на госпрограмму развития региона до 2025 года было направлено 8,8 млрд рублей субсидий, из которых 5,5 млрд рублей были выделены из федерального бюджета. В 2019 году на программу было выделено еще 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

За все это время было выполнено лишь 9 инвестпроектов из 27 запланированных. В 2017 году было привлечено только 22% от планируемого объема внебюджетных инвестиций, в 2018 — 36%.

В Счетной палате рассказали, что регионы получают субсидии для инвестирования в корпорации развития на инвестпроекты. При этом механизм отбора, финансирования и реализации таких проектов остается сложным, непрозрачным и несет коррупционные риски, а федеральные органы не могут в него вмешиваться. Контроль за расходованием бюджетных денег при этом теряется.

Что касается Северного Кавказа, то Минкавказа поздно утвердило перечень инвестпроектов на 2019 год, что создает риски того, что сроки их исполнения будут нарушены. Кроме того, госпрограмма развития региона исполняется без актуализированной стратегии развития макрорегиона. Существующая стратегия была создана в 2010 году и с тех пор не обновлялась.