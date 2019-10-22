Штирлиц – наш президент!

Популярность среди молодежи Саши Белого стала, пожалуй, самым главным стратегическим выводом из, казалось бы, шуточного опроса ВЦИОМ



Коллаж © KM.RU

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры обнародовали результаты любопытного исследования. Несмотря на некоторый налет шуточности, оно на самом деле – о серьезных вещах. И может рассказать многое о реальных взглядах на жизнь жителей России.

За право занять пост президента РФ в этот раз боролись... киногерои. Организаторы опроса интересовались у россиян, кого бы из личностей, знакомых всем по экранному образу, они бы при наличии возможности избрали главой страны. А также - какие человеческие качества потенциального лидера находят у них наибольшее сочувствие.

Подобные исследования проходят в России, начиная с 1990-х, но изначально в них вперемешку включали выдуманных героев с фигурирующими в кинокартинах историческими личностями.

Соответственно, в опросах побеждали обычно реальные Петр I и Жуков. Теперь же, чтобы сделать исследование более беспристрастным, социологи оставили в нем только тех, кто не имел существовавших в истории прототипов (правда, организаторы «забыли» в анкете Валерия Харламова, но это принципиально на результаты опроса, наверное, не повлияло).

Итак, в условном «первом туре» президентских выборов уверенно лидирует Штирлиц. За него бы проголосовали 20% взрослых россиян, определившихся со своим выбором. На втором месте - булгаковский Профессор Преображенский с 12%. На третьем – Данила Багров из культового «Брата» и Мария Шевцова из «Тайн следствия». За них были готовы проголосовать по 11% участников опроса. 9% остановили бы свой выбор на Екатерине из «Москва слезам не верит».

Среди наиболее важных качеств потенциального кандидата люди называли честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), а также - хорошую информированность о делах в стране (21%). Остальные качества не достигли 20-процентного барьера (наличие четкой программы действий, решительность, доброжелательность и т.п.).

При этом наиболее популярный герой – Штирлиц – победил в первую очередь среди женщин, людей старшего возраста, жителей средних и малых городов. А вот Профессор Преображенский лидировал в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением свыше миллиона человек.

В корне отличаются от «общероссийских» результаты опроса среди молодежи. Среди россиян в возрасте 18 – 34 лет с огромным отрывом побеждают Данила Багров (31%) и Саша Белый (24%).

Что можно сказать по факту?

Воплощенный гениальным Вячеславом Тихоновым герой Юлиана Семенова («сотканный» из самых разных советских разведчиков) тесно связан в массовом сознании с действующим главой государства. Причем, кто кого пиарит в данном случае – даже сказать сложно. Социологи предполагают, что часть участников опроса делают «перенос» с реального президента на «киношного» разведчика. Возможно, они и правы. И в этом случае победа Штирлица – в известной мере закономерна.

Ситуация с Преображенским – сложнее. Герой Булгакова – человек интересный, и говорит чаще всего правильные вещи. Вот только так получается, что себя с ним зачастую ассоциируют люди, имеющие с великим медиком очень мало общего.

Преображенский – настоящий интеллектуал, приносящий своим выдающимся умом реальную пользу людям, но предъявляющий в обмен на это определенные требования к окружающему его социуму. К сожалению, среди тех, кто сочувствует его «ницшеанским» взглядам – немало людей, подсознательно наделяющих себя правом судить других, имея в жизненном активе лишь умение успешно продавать кофе с пончиками или оказывать посреднические услуги (исходя из личного опыта общения автора данных строк). А это, согласитесь, совсем не одно и то же. Поэтому, популярность Преображенского замешана не только на недовольстве существующими порядками, но, судя по всему, и на завышенной самооценке некоторых граждан...

Но самое тоскливое – это выбор молодежи. Более половины молодых россиян готовы поддержать людей с, мягко говоря, специфической моралью. И если харизматичного Данилу как-то можно записать в бунтари-максималисты, то Саша Белый – личность совсем другого плана.

В общем, свыше 30% российской молодежи дали в завуалированной форме понять, что у них есть некое недовольство окружающей реальностью, и что мир можно улучшить с помощью пистолета. А четверть молодых россиян стремятся к успеху (нужно понимать, прежде всего - материальному), и при этом не собираются разбираться в средствах.

Значительная часть из молодых «Данил», повзрослев, неизбежно превратятся в честных и умных «Штирлицев» или ворчливых «Преображенских». А вот «Саши Белые», к сожалению, вряд ли будут склонны к серьезным личностным трансформациям – разве что научатся социальной мимикрии. И это на самом деле – проблема.

Благодаря специфической продукции масскульта, нивелированию воспитательной функции школы, пропаганде «индивидуализма» и «успеха любой ценой», мы получили поколение со значительной долей людей, не склонных к моральным рефлексиям. И это, мягко говоря, нехорошо...

Популярность среди молодежи Саши Белого стала, пожалуй, самым главным стратегическим выводом из опроса, тревожным звоночком, свидетельствующим о том, что в где-то что-то идет не так. И что воспитывать подрастающее поколение нужно по-другому. Получится с этим справиться или нет – это уже другой вопрос.