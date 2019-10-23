Осторожно, дело закрывается!

В Челябинской области и столице гадают, что значит эпопея с возбуждением уголовного дела и почти моментальным постановлением в отказе в отношении экс-губернатора

В «челябинско-женевских» перипетиях Дубровского – новый поворот



Губернатор Челябинской области Борисм Дубровский. Фото с сайта kremlin.ru

Хроника событий нескольких последних дней в отношении судьбы экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского потрясла и видавших всякое журналистов, да и экспертов.

Уголовное дело, по некоторым данным, может касаться вопроса хищения до 20 млрд руб. бюджетных средств на дорожном строительстве, но никакой ясности с происходящим нет.

Сначала адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-главы Челябинской области Михаила Юревича, рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского.

Затем сам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев публично заявляет, что против Дубровского открыто-таки уголовное дело за якобы сговор с дорожными фирмами, произошло это еще на прошлой неделе.

При этом сами структуры сперва южноуральского ФАС, а теперь уже и "федералы" изучают материалы и расследуют в отношении экс-губернатора и его партнеров из компании "Южуралмост" административное дело по факту сговора на дорожных торгах.

И лишь этот факт на сегодняшний день, пожалуй, является бесспорным – собственно материалы расследования ФАС стали причиной отставки Дубровского с поста губернатора в марте нынешнего года.

Все остальное пока являет собой зыбкую почву интерпретаций и слухов.

После сделанного заявления чиновниками столичного ФАС, Борис Дубровский в интервью изданию РБК назвал слухи о возбужденном в отношении него уголовном деле "фейком", заявив, что приезжает и в любой момент готов приехать в Россию в будущем.

Сам экс-губернатор предпочитает не называть место своего пребывания после отставки, по некоторым данным, это может быть Швейцария. Или любая другая страна Европы, а может, и не Европы.

Наконец, 23 октября появилось официальное уведомление адвоката Дубровского Рустама Курмаева о том, что следственный департамент МВД России отменил собственное же постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его доверителя.

Никаких других комментариев Курмаев вроде бы пока обещал не давать. То есть все-таки дело не "фейк", оно было. Но теперь нету.

Занавес?..

ТГ-канал ВЧК-ОГПУ отмечал, что, цитируем, отмена "уголовки" в отношении Дубровского стала "ожидаемым событием". При этом автор указывает без всяких ссылок, что якобы Дубровский "обеднел" на 5 млн долларов, не приводя, разумеется, никаких ссылок или объяснений. Остается либо верить автору популярной "телеги", либо не верить, это, как говорится, дело вкуса.

Канал "Незыгарь" писал, что в последнее время якобы председатель совета директоров ММК Виктор Рашников задействовал все свои связи в связи с информационными событиями по Дубровскому (сам он до поста губернатора работал гендиректором этого стратегического для страны предприятия).

За экс-губернатора якобы активно просили также близкие к "южноуральскому" клану Виктор Христенко и Татьяна Голикова.

"Пока решено не объявлять Дубровского в розыск и, как говорят, большой шанс переквалифицировать дело в административное. Также сообщают, что в АП не санкционировали открытие уголовки против экс-губернатора", – писал канал еще 18 октября.

Прошелся по "делу Дубровского" и доктор экономических наук, автор телеграм-канала "Антискрепа" Никита Кричевский.

"Уголовное дело против бывшего Челябинского губера Дубровского все-таки было. Но Следственный департамент МВД его отменил. Получается, что Дубровский 20 бюджетных миллиардов не тырил", – написал он. Его экспертным мнением Накануне.ru специально поинтересовалось.

"Я пока бы ситуацию с Дубровским поставил на паузу, ведь никто и ничего толком не знает. Выход лишь один – позвонить, ну, скажем, в ФСБ, представиться и попросить комментарий, остаются только такие идиотские шаги. А уголовное дело, которое появилось, а затем неожиданно было закрыто, так же завтра может снова появиться, возможно, допустим, уже у Следственного комитета. Я бы, честное слово, подождал. Некоторые СМИ сделали такой "наброс", и я вслед за ними, а что там дальше будет и как – никто сейчас не скажет и не прояснит", – посоветовал собеседник.

"Взаимоотношения бывших губернаторов и следственных органов у нас всегда весьма витиеваты и деликатны: достаточно сослаться на пример Юревича. И разбираться в них нормальным людям – бессмысленная и бесполезная трата драгоценного времени", – говорит об этой же ситуации челябинский политолог Александр Подопригора.

Пример Юревича в его цитате неслучаен – как известно, в отношении предшественника Дубровского следственные органы зимой 2017 года возбудили уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных денег на… дорожном строительстве. Юревич спешно покинул страну и, по непроверенным сведениям, осел в Лондоне.

Существуют версия, согласно которой в целом вся ситуация с "уголовкой" на Дубровского была придумана и запущена в ход кем-то из окружения Юревича, даже имеется более или менее правдоподобное объяснение. Мол, кто-то пытается перевести стрелки с больной головы на здоровую, то есть сделать крайним Бориса Дубровского вместо Михаила Юревича. Повторимся, это лишь очередная версия и трактовка происходящего, не более того.

Любопытно, что никто и никогда из всех перечисленных нами людей и фигурантов уголовных дел в общем-то не отрицал, что хищения и прочие злоупотребления все-таки имели место. Вопрос лишь в том, кто должен нести ответственность за подобного рода деяния, если совсем сузить – в период губернаторства которого из руководителей творились эти безобразия?