Итог встречи Путина с Эрдоганом: военная полиция РФ идет к границе

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После встречи Путина с Эрдоганом Кремль пригрозил курдам - они «попадут под каток турецкой армии»

После шестичасовой встречи в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стороны договорились о решениях по Сирии, названных судьбоносными для всего региона. Пятидневный срок, на который Турция согласилась приостановить свою военную операцию в Сирии, истек накануне и все ждали, что произойдет дальше. Переговоры Путина и Эрдогана должны дать все ответы.



Фото с сайта kremlin.ru

В меморандуме о взаимопонимании, подписанном по итогам переговоров, 10 пунктов. По сути, это пошаговый план по достижению мира на северо-востоке Сирии. По итогам переговоров в Кремле прекращена военная операция Турции "Источник мира" на севере САР, направленная против запрещенной Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Российская военная полиция должна в полдень в среду, 23 октября, выдвинуться в район сирийско-турецкой границы для совместного патрулирования.

Колонна российской военной полиции выезжает на патрулирование Манбиджа, где еще неделю назад находилась американская база, теперь она пустует после решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии в Ирак.

Российские военные полицейские будут располагаться за границами операции "Источник мира". Их задача - содействовать отводу курдских вооруженных отрядов на 30 километров от границы. На это отведена неделя.

Затем будет организовано совместное российско-турецкое патрулирование 10-километровый зоны на западе и востоке от района операции турецкой армии, исключая город Камышля - там один из самых крупных лагерей беженцев.

Как заявил президент РФ, "достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны".

"Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Не могу не выразить удовлетворение тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин.

Президент Турции заверил главу России, что Анкара не претендует на сирийские территории. На землях, которые покинут курды, будут размещены беженцы.

"Турция не позарится на чужие территории. Мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении. 4000 квадратных километров уже были очищены от террористов во время двух наших предыдущих операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Но именно последняя операция "Источник мира" позволит окончательно очистить эти территории от терроризма и предоставить их для расселения одного миллиона сирийских граждан", - заявил Реджеп Эрдоган.

После принятых в Сочи решений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если вооруженные курдские формирования не отойдут от границы, то попадут под каток турецкой армии.

Если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции", а это значит, что "фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", сказал Песков.

Представитель Кремля сделал такое заявление в ответ на слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории. По его мнению, в меморандуме в Сочи много "дыр". Он считает, что Россия взяла на себя "размытые" обязательства.

"Есть ли у нее эффективные методы, добиться ухода (бойцов курдских формирований) СНС ("Силы народной самообороны") из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли", - сказал спецпредставитель США по Сирии.

Сегодня же вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне, объявил, что курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), уже покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.

"Наша команда продолжает вести консультации с обеими сторонами. Как сказал Пенс, достигнутые на прошлой неделе в рамках американо-турецких переговоров договоренности по созданию зоны безопасности на севере Сирии "обеспечат мир и защитят всех жителей этого пострадавшего от войны региона".

По его словам, "в течение прошлых пяти дней временный режим прекращения огня сохранялся".



Фото с сайта kremlin.ru

О чем договорились Путин и Эрдоган за шесть часов

По итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум.

Одно из самых главных решение - турецкая военная операция на севере Сирии прекращается.

Российские силы проследят за порядком в зоне безопасности. В документе указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.

Российская военная полиция и сирийские военнослужащие с 12:00 23 октября будут введены в этот район, однако останутся за пределами зоны турецкой операции. Военная полиция РФ будет содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

Курдские формирования должны быть полностью выведены из двух ключевых городов в провинции Алеппо: Тель-Рифата и Манбиджа. Именно по последнему Турция долгое время не могла договориться с США.

После этого на сирийских территориях к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира" появятся российско-турецкие патрули. Они будут следить за территориями на глубине до 10 километров от границы. Исключением станет лишь город Камышлы в провинции Хасеке.

Россия и Турция в дальнейшем намерены предпринять все необходимые действия "для предотвращения инфильтрации террористических элементов". Обе страны договорились содействовать безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину. Для мониторинга и координации действий, описанных в меморандуме, создается совместный механизм мониторинга.

Стороны подчеркнули важное значение Аданского соглашения. Россия будет способствовать его осуществлению в современных условиях (это соглашение было подписан свыше 20 лет назад в городе Адана на юге Турции между Анкарой и Дамаском; согласно ему, Сирия прекращает оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана).

Путин и Эрдоган также обговорили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе использование рубля и лиры во взаимной торговле и расширение приема российских карт "Мир" на территории Турции.

Был обсуждены и вопросы военно-технического сотрудничества. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что продолжается работа по С-400.

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