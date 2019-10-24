Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ

14:59

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей в месяц.

Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. (11 тыс. 280 руб. в месяц) составит 850 руб. (рост на 7,5%)», - говорится в пояснительной записке.

В зависимости от региональных коэффициентов размер МРОТ вырастет от 85 рублей до 2 550 рублей – в южных регионах и в Чукотском автономном округе соответственно.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 млн работников, сообщает агентство «Москва».