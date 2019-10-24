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Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ

14:59 24.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты приняли в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей в месяц.

Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. (11 тыс. 280 руб. в месяц) составит 850 руб. (рост на 7,5%)», - говорится в пояснительной записке.

В зависимости от региональных коэффициентов размер МРОТ вырастет от 85 рублей до 2 550 рублей – в южных регионах и в Чукотском автономном округе соответственно.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 млн работников, сообщает агентство «Москва».

Темы: Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 02:38
Гость: ABCD

По сути подачка. Чиновники очевидно исходили из неких процентов износа труселей из китайского текстиля и носков?
МРОТ если и повышать то нужно минимум в три раза уже. Даже в два раза- Россия всё равно остаётся а уровне бедных стран ближнего востока.
В США приняли закон- минимальная зарплата пять баксов в час (1000$ в месяц)и никаких МРОТ там нет.
Такое впечатление, что народ не с нищенской зарплатой это какая то угроза вконец слетевшей с катушек буржуазии.
Путинским чиновникам по какой то неведомой нам причине позарез нужно что бы все кто работает в реальном секторе были нищие.
Только одно приходит на ум и это не только нецензурное но и относится к неким религиозным традициям некого народа кочевников из палестин.
24.10.2019, 22:55
Гость: А во сколько раз

индексация зарплаты самых главных, о которой писали вчерась, больше, чем эти сумасшедшие 850 рубчиков? Сколько каждый из них схавал минималок или пенсий горемычных прибавочкой себе любимому?
24.10.2019, 19:55
Гость: Бушприт

Не кипишуй Читатель не урежут это начало! Что думаешь ВВП просто так еспч поменял
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