Мирное село - в блокаде Росгвардии: о возобновлении работ на мусорном полигоне Шиес

Активисты сообщили тревожные новости о возобновлении работ на мусорном полигоне Шиес. ВИДЕО

В ночь на 23 октября без объявления ЧП была перекрыта железнодорожная станция Шиес. Через несанкционированный проезд прошли грузовик и два бензовоза в сопровождении примерно тридцати бойцов Росгвардии.

Незаконный подвоз топлива к Шиесу. Стоп-кадр с сайта severreal.org

Восемнадцатикилометровый участок дороги от поселка Мадмас до станции Шиес оперативно был блокирован полицией, сообщает сайт «Север.Реалии».

Непрошеные гости слили около 27 тонн топлива и выехали со строящегося мусорного полигона. Поселок Урдома Ленского района также был блокирован, электричество и интернет вырублены. «Если возобновят строительство, то топлива хватит на неделю. Если просто для поддержания инфраструктуры на полигоне, то на месяцы», – полагает активист Дмитрий Секушин.

Росгвардейцы приехали не только в Шиес, но и в поселок Урдома, располагающийся неподалеку от полигона. «Часть сотрудников Росгвардии оккупировала Урдому под предлогом учений. Показывают бумагу, где написано, что у них учения. Там почти военное положение: входы и выходы перекрыты, местные жители не предупреждены», – поведал Секушин. Параллельно с появлением росгвардейцев в населенном пункте пропали электричество и интернет.

Житель Урдомы Николай Викторов признался, что после проезда грузовиков с топливом Росгвардия покинула Урдому. «Представьте себе, 13 грузовиков с ОМОНом, Росгвардией, полицией, - обрисовал ситуацию он. – Вступать с ними в противодействие опасно. Поэтому все было направлено на то, чтобы спокойно это все фиксировать, чтобы люди не пострадали. Как только стало пропадать электричество, я сразу связался с электриками, они сказали, что авария на сетях. А интернет пропал, потому что пропало электричество, нет резервных источников питания».

Председатель экологической организации «Комитет спасения Печоры» Иван Иванов уверен, что при транспортировке топлива мог быть допущен ряд нарушений. На технологической трассе, принадлежащей одному из подразделений «Газпрома», некто из сопровождающих колонну транспорта взломал замок на шлагбауме для беспрепятственного проезда бензовозов, а сопроводительных документов на проезд у водителей не было.

Активисты ждали бензовозов со дня на день и теоретически могли бы выставить для них заслоны. Если бы они собрались числом в 200-300 человек, то исход противостояния мог бы быть непредсказуемым, однако этого не произошло. Сам факт, что бензовозы прорвались на полигон в три ночи, говорит об опасении властей перед возможным противостоянием.

Урдома — ближайший к станции Шиес населенный пункт в Архангельской области. Обитателям именно этого села грозит опасность жить в 30 км от самой большой в Европе свалки — если планы инвестора, которым весьма симпатизирует архангельский губернатор Игорь Орлов, будет суждено воплотиться в жизнь. Местные жители активно протестуют против строительства, выстроив лагерь на месте будущей свалки и пытаясь блокировать подвоз топлива на стройку. Но, как видим, последнее на данный момент сделать не удалось.

Под давлением общественности подготовка к строительству мусорного полигона «Шиес» для отходов из столицы с 15 июня была приостановлена. В данный момент даже стоящий на месте стройки забор является незаконным сооружением, потому что по документам там по-прежнему лес.

Протестующим удалось достучаться до верховной власти — в результате лоббисты стройки, губернатор Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин, получили от президента поручение учесть общественное мнение при реализации проекта, сообщает «Новая газета». Отчитаться об этом мнении они должны были 1 сентября. Накануне было объявлено, что весной инвестор проведет общественные слушания и лишь после этого возобновит работы.

По факту же работы продолжаются до сих пор. Все делается в обход закона. Даже подвезенное топливо сопровождали не местные росгвардейцы (которым из-за этого местное население руки бы не подало). Вопиющим является тот факт, что силы Росгвардии были использованы для продвижения коммерческих интересов частной компании — в частности, в нарушение 27-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу передвижения.

Несколькими днями раньше в районе Шиеса видели главу МВД Республики Коми Виктор Полоников. Он пообщался с протестующими на одном из постов, организованных активистами вокруг Шиеса. Неофициальный визит Полоникова связали с недавним закрытым заседанием по Шиесу у полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.