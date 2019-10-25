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Названы потенциально востребованные в будущем профессии

09:28 25.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В ближайшие годы в России останутся востребованными такие массовые профессии, как бухгалтер, педагог или токарь. Такими прогнозами поделились эксперты ВНИИ труда, пишет RT.

Также, по их словам, не останутся без работы и представители дефицитных профессий, к которым относятся, в частности, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.

Помимо этого, потребуется больше специалистов по большим данным и облачным приложениям, а также профессионалов в области новой производственной и строительной техники, отметили авторы исследования.

Исследование было проведено на основе данных справочника профессий, составленного на основе опросов, информации служб занятости и мнений экспертов. Сейчас справочник содержит 1,8 тысячи профессий.

Темы: Россия, Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 17:12
Гость: добрый

стесняюсь спросить ,а токарь что делать то будет,языком точить про счастливое настоящее.
25.10.2019, 16:53
Гость: Ну да

Так-то все и так. Только не болтология ли это??. Очень похоже на Пу речь, а он ведь со своим самоваром хотел пример показать. Я образно)
25.10.2019, 14:11
Гость: К сожалению, "Прогресс вперёд"

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