Названы потенциально востребованные в будущем профессии

09:28

В ближайшие годы в России останутся востребованными такие массовые профессии, как бухгалтер, педагог или токарь. Такими прогнозами поделились эксперты ВНИИ труда, пишет RT.

Также, по их словам, не останутся без работы и представители дефицитных профессий, к которым относятся, в частности, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.

Помимо этого, потребуется больше специалистов по большим данным и облачным приложениям, а также профессионалов в области новой производственной и строительной техники, отметили авторы исследования.

Исследование было проведено на основе данных справочника профессий, составленного на основе опросов, информации служб занятости и мнений экспертов. Сейчас справочник содержит 1,8 тысячи профессий.