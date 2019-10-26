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Минобороны РФ обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

10:46 26.10.2019

Министерство обороны опубликовало снимки космической разведки, свидетельствующие об американской контрабанде нефти из Сирии.

© Фото : Минобороны РФ

Фото подтверждают, что "сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", пишет РИА Новости.

© Фото : Минобороны РФ

Так, на снимке нефтесборного пункта Даман (42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор), сделанном 23 августа, зафиксировано скопление машин. "Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", — говорится в комментарии к снимку.

Кроме того, 5 сентября в провинции Хасеке наблюдалось 25 автомобилей, в том числе 22 бензовоза. Три дня спустя, восьмого сентября, в окрестностях Дер-Эз-Зора зафиксированы еще 36 машин (из них 32 бензовоза). В районе сухопутного промысла Меядин в тот же день находились 41 автомобиль, из которых 34 бензовоза.

© Фото : Минобороны РФ

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Темы: Сирия, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.10.2019, 19:21
Гость: ´

Нагло-саксы свою историю были пиратами , ворами, колонизаторами не своих територий.А сейчас сам Егова велел, руководят то клоуны.
26.10.2019, 19:00
Гость: Придется

России компенсировать убытки асада из бюджета.
26.10.2019, 18:18
Гость: Так в чем проблема?

Пусть Асад объявит войну США. Но нет, молчит в тряпочку. Значит, его всё устраивает.
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