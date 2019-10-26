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В РПЦ предложили выпускать футболки с цитатами из Евангелия

16:16 26.10.2019
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
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В Русской православной церкви выступили с инициативой выпуска одежды с изречениями Христа.

"Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Христа. Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, любая проповедь учения и личности Христа, даже через подобные акции, заслуживает одобрения.

Вопрос ведущей касался выпуска партии кроссовок в США с водой из реки Иордан в подошве и надписью из Евангелия от Матфея о том, как Иисус ходил по воде.

Комментируя эту новость, митрополит высказал мнение, что до сих пор самой интересной и знаменитой личностью в истории человечества был и остается Христос, пишет "Интерфакс".

"И неслучайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которые хотят повысить свои доходы, - отметил архиерей, - но не случайно также и то, что люди откликаются на подобного рода инициативы".

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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27.10.2019, 01:15
Гость: Лучшая надпись-

Тихо шифером шурша,
Едет крыша не спеша.
26.10.2019, 23:23
Гость: Почем бы и нет,некоторые хоть так узнают о том, что

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (От Матфея 5:3).

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (От Матфея 5:4).

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (От Матфея 5:5).

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (От Матфея 5:6).

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (От Матфея 5:7).
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (От Матфея 5:8).

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (От Матфея 5:9).

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (От Матфея 5:10).

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (От Матфея 5:11
26.10.2019, 23:23
Гость: маечки-рубашечки

Да уж, ..Первым дело, первым делом "самолеты",
Ну а "девушки", а "девушки" потом..
И инициаторам.. для памяти, к примеру Заповедь о нестяжательстве.
(От святейшего патриарха Сербского, Павла I):
..Если они, зная заповедь Спасителя о нестяжательстве, имеют такие машины, то какие же машины у них были бы, если бы этой заповеди не было?..
..Видите, какие у меня хорошие ботинки? Я их нашел возле урны, когда шел в патриархию. Кто-то выбросил, а ведь это настоящая кожа. Я их немного подшил – и вот, они еще долго смогут послужить"..
* Допрежь чем озаботиться о майках с Заповедями.., стоило хотя бы мысленно, но примерить суть сих писаний на себе любых..
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