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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

18:12 28.10.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб., пишет "Коммерсант".

«То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дизентерии доказаны документально. Но платить должны мы»,— написал Навальный в Instagram.

Алексея Навального, Любовь Соболь и ФБК также обязали опровергнуть порочащие компанию сведения. В качестве доказательства нанесенного ущерба истец представил документы, согласно которым один из клиентов расторг контракт с «Московским школьником» после публикации видео на канале «Навальный Live».

Напомним, в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал видеозапись о вспышке дизентерии и обвинил в этом компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения. 

Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следствие посчитало, что источником кишечной палочки стало сырье поставщика ВИТО-1, который поставляет питание в московские школы и детские сады вместе с компанией «Конкорд» Евгения Пригожина. Родители детей, заболевших дизентерией в детсадах и школах столицы, подали к департаменту здравоохранения города и «Конкорду» иск на 16 млн руб.

Темы: Арбитражное судопроизводство в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 20:48
Гость: такс

Дети травились пачками и об этом писали все центральные СМИ а виноват Навальный
28.10.2019, 19:04
Гость: Русский

В каждой стране есть своя мафия. Но не у каждой мафии есть своя страна.
28.10.2019, 19:01
Гость: Pupsik

Ничего не понятно. Следственный Комитет утверждает, что детей отравила компания Пригожина и есть все доказательства, а суд деньги хочет слупить с ФБК, который об этом деле рассказал публике. Сколько продажным судьям заплатил Пригожин? ФБК надо апеляцию подавать в ЕСПЧ.
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