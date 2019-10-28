Суд обязал Навального удалить вброс о комбинате «Московский школьник»

20:36

Суд поставил точку в нашумевшем деле «расследования» Навального и его подручной Любови Соболь о пищевом комбинате «Московский школьник».

Судебный вердикт признал, что ролик, который блогер опубликовал по итогам своей преступной деятельности, порочит честь компании «Московский школьник» и обязал его удалить. Также во исполнение судебного решения «Фонд борьбы с коррупцией», Навальный и Соболь заплатят в общей сложности около 88 миллионов рублей.

«Московский школьник» якобы связан с предпринимателем Евгением Пригожиным, хотя это не так. В марте Навальный пытался шантажировать бизнесмена, и вымогал у него 300 миллионов рублей, которые намеревался потратить на «предвыборную борьбу». В случае отказа блогер грозился опубликовать свое фейковое расследование о том, что комбинат, владельцем которого тот не является, «травит» детей, поставляя некачественное питание в школы и детские сады.

Якобы в «Московском школьнике» продукты моют в… унитазе. Навальный со свойственной ему «креативностью» даже слово такое придумал «умытаз». Надеялся, что это принесет бешенное количество просмотров в Интернете. Для фабрикации решили подкупить территориальную управляющую комбината Наталью Шилову, и она рассказала о «вопиющих» фактах. О чем потом пожалела. Обещанных денег не увидела, в нехорошую историю вляпалась.

Евгений Пригожин на шантаж не поддался. И вот закономерный итог.



