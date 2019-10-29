В России планируют вдвое сократить число моногородов

13:19

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое - с 321 до 170. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павла Склянчука.

Как рассказал Скрянчук, данный вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.

В частности, на рассмотрение в министерство финансов направлен проект новой программы развития моногородов, которая призвана заменить старый документ, действующий с 2016 года. Предыдущий документ был рассчитан до 2025 года, но досрочно прекратил свое существование 1 января 2019 года.

Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их диверсифицированному и стабильному развитию, а также не улучшила условия жизни людей.

Важным пунктом нового документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус. По ее мнению, исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки.

Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 миллиарда рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.

В Минэкономразвития уточнили, что глобальный пересмотр списка будет осуществлен не ранее 2020 года. В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний Минфина, в котором уточнили, что предложения о сокращении количества моногородов еще не поступали.