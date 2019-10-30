Операторы связи попросили у государства денег на исполнение «закона Яровой»

06:49

АНО "Цифровая экономика" и операторы связи МТС, "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком" попросили Минкомсвязи и Минпромторг предоставить из федерального бюджета субсидии на закупку оборудования для исполнения "закона Яровой", пишет "Интерфакс" со ссылкой на копию обращения операторов связи.

Оборудование для хранения данных по требованиям этого закона они сами не производят. Затраты на закупку средств накопления информации они оценили в 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение 5 лет.

Они попросили субсидии банкам и лизинговым компаниям "на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам и организациям связи, либо оформленным лизинговым договорам, соответственно, на цели приобретения ими отечественных технических средств накопления информации по льготной ставке". Порядок выделения субсидий они предложили прописать в постановлении правительства.

Эти деньги могут быть выделены из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика", которая предусматривает экономическую поддержку компаний-производителей отечественного телекоммуникационного и кабельного оборудования, "в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории РФ", говорится в письме.

Со стороны финансовых организаций письмо подписали топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ. Под ним также стоят подписи руководителя рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анны Серебряниковой и топ-менеджеров финансового блока "большой четверки" операторов связи. Обращение адресовано замминистра промышленности Олегу Бочарову и замминистра связи Олегу Иванову.

Летом 2018 года вступили в силу нормы "закона Яровой", обязывающие операторов связи и интернет-провайдеров хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. На операторов связи новые нормы распространяются поэтапно - в течение 5 лет. С 1 октября 2018 года они должны хранить трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Еще до принятия закона операторы предупреждали о чрезмерных расходах, которые они не смогут компенсировать повышением тарифов.

Пока затраты "Вымпелкома" на "закон Яровой" оцениваются в 45 млрд рублей на 5 лет. МТС за пять лет намерена потратить около 50 млрд рублей (ранее оценка составляла 60 млрд рублей), "Мегафон" - 35-40 млрд рублей.