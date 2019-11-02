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РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

19:01 2.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, заявил в эфире канала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни: когда патриарх Кирилл будет служить, "этого поминовения не будет".

Причиной этому послужило непризнание архиепископом Афинским Иеронимом церковного раскола на Украине, а признание автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

При этом Иларион отметил, что РПЦ готова сохранять общение с греческими архиереями, которые не признают раскол в украинской церкви.

Ранее синод РПЦ дал полномочия патриарху Кириллу не поминать предстоятеля греческой церкви на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах, напоминает РГ.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2019, 00:05
Гость: Скучножить

Всем понятно, что церковный раскол на Украине -шаг политический. Если его подждерживает Греция, то надо вводить против нее экономические санкции - обложить пошлинами ее товары и ограничить поток туристов.
03.11.2019, 00:04
Гость: чинделе

Ну, коли светская власть страдает парафимозом ко всем несогласным, почему эти должны быть вне тренда?
02.11.2019, 23:02
Гость: Зоя

Полностью поддерживаю решение Русской Православной Церкви. Поскольку предстоятель Элладской церкви архиепископ Иероним грубо нарушил церковные каноны и тем самым поставил себя вне Православной Церкви, не оставив РПЦ никакого выбора. С неправославным у Православной Церкви евхаристическое общение абсолютно невозможно. Ужасное решение Варфоломея повлекло за собой ужасные последствия.
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