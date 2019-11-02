РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

19:01

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, заявил в эфире канала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни: когда патриарх Кирилл будет служить, "этого поминовения не будет".

Причиной этому послужило непризнание архиепископом Афинским Иеронимом церковного раскола на Украине, а признание автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

При этом Иларион отметил, что РПЦ готова сохранять общение с греческими архиереями, которые не признают раскол в украинской церкви.

Ранее синод РПЦ дал полномочия патриарху Кириллу не поминать предстоятеля греческой церкви на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах, напоминает РГ.