]]> ]]>
Главная В России Новости

Два человека погибли в результате взрыва на танкере в порту Находки

08:58 2.11.2019

Два человека погибли в результате взрыва на грузовой палубе танкера "Залив Америка" в Находке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление морского спасательно-координационного центра Владивостока.

"Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - расскаали в центре.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

"По версии следствия, сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.

Дальневосточная транспортная прокуратура отметила, что взрыв не угрожает экологии в бухте Находки. "Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - добавили в ведомстве.

О взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки стало известно утром в субботу. По предварительной информации, на борту судна, которое стояло на рейде у мыса Астафьева, находились девять человек. К танкеру направлены два портовых буксира, также готовят спасателей.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2019, 10:44
Гость: Напомню:

Минздрав предупреждал:"Курение на борту танкера вредно для здоровья"
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.