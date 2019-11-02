Два человека погибли в результате взрыва на танкере в порту Находки

08:58

Два человека погибли в результате взрыва на грузовой палубе танкера "Залив Америка" в Находке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление морского спасательно-координационного центра Владивостока.

"Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - расскаали в центре.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

"По версии следствия, сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось", - говорится в сообщении ведомства.

Дальневосточная транспортная прокуратура отметила, что взрыв не угрожает экологии в бухте Находки. "Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - добавили в ведомстве.

О взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки стало известно утром в субботу. По предварительной информации, на борту судна, которое стояло на рейде у мыса Астафьева, находились девять человек. К танкеру направлены два портовых буксира, также готовят спасателей.