Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

22:51

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект национальной программы развития макрорегиона до 2025 года и на перспективу до 2035 года, сообщил РБК представитель ведомства. РБК ознакомился с содержанием документа.

Программа рассчитана на три этапа: 2020–2024 годы, 2025–2030 годы и 2031–2035 годы. Финансирование запланировано за счет федерального и региональных бюджетов и частных инвестиций.

Документ ставит цели и основные направления развития Дальнего Востока как национального приоритета России на весь XXI век, отмечается в пояснительной записке. «Чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить целый марш-бросок. Потому что сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать», — цитирует РБК представителя главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Миграционный отток и, соответственно, нехватка специалистов — главная угроза развитию Дальнего Востока, отмечают авторы программы. После распада Советского Союза его население сократилось в 1,3 раза, с 10,5 млн человек в 1991 году до 8,1 млн в 2019-м, и продолжает уменьшаться на 0,3–0,5% в год. В регионе низкая продолжительность жизни (70,1 года при среднероссийской 72,7 года) и высокий уровень смертности трудоспособного населения (589 случаев на 100 тыс. человек при среднероссийском уровне 486 случаев).

Точные сроки по достижению целевых показателей не определены. Этапы реализации программы еще будут согласовываться, так как все зависит от итогового объема финансирования.

Сейчас доля аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья на Дальнем Востоке в три раза превышает среднероссийский уровень. Строительство новых домов запаздывает: в 2018 году построено в 1,9 раза меньше жилья в расчете на 1 тыс. человек (272 кв. м), чем в среднем по России (513 кв. м). Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.

Сократить отток населения и привлечь переселенцев призвана программа раздачи бесплатной земли «Дальневосточный гектар», которая началась в 2016-м. Ее участниками стали 98 тыс. человек. В дальнейшем планируется предоставить участникам льготные кредиты на строительство дома, субсидировать ставку по ипотеке до 2%.

Также в программе запланировано обеспечить транспортную доступность 1265 населенных пунктов, которые сейчас не имеют круглогодичной связи, открыть 891 фельдшерско-акушерский пункт и сделать капремонт 1205 зданий учреждений здравоохранения.