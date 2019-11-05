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Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

08:47 5.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в соучастии в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом объявил Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, выйти на подозреваемых удалось после исследования улик и биологических следов, обнаруженных на месте происшествия. Вскоре были задержаны 49-летний и 35-летний жители города Белова Кемеровской области. Один из них был водителем и привез напавших на дом экс-мэра к месту преступления. Он остался ждать их в километре от дома.

Решением суда после ходатайства следствия один из подозреваемых был заключен под стражу, решение по второму будет принято сегодня. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). В ходе расследования правоохранительные органы проверят причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, совершенным в области.

Лаврентьев был убит вечером 31 октября на приусадебном участке у своего дома в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Перед этим он успел выстрелить из охотничьего ружья в одного из двух напавших на него злоумышленником. Преступник также скончался. По данным СК, им оказался «ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта».

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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05.11.2019, 10:39
Гость: Похоже,

в России весь 21 век обещает быть "лихим".
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