В Ростове борцу с наркотиками силовики подбросили «спайсы» и хотят посадить на 10 лет

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Задержанный в Ростове борец с наркомафией вот уже год находится в следственном изоляторе в Новочеркасске. ВИДЕО

Врач-нарколог, который много лет успешно боролся с наркоманией и религиозными сектами (имеет много наград, в том числе на федеральном уровне), обличая их незаконную деятельность на территории нашей страны, сам попал под ложные обвинения в хранении и сбыте наркотиков.



Фото с сайта rusvesna.su

Отец Николая уверен: наркотики ему подбросили во время задержания. В этом также уверены и сотни знавших его людей, в защиту Николая писали письма депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Шаргунов, многие общественные деятели, телеведущие и известные священники.

19 октября 2018 года. Город Ростов. Прохладный октябрьский вечер. Врачу-наркологу, кандидату медицинских наук Николаю Каклюгину позвонила его знакомая - предприниматель Татьяна Кузьмина, предложила встретиться и, возможно, обсудить кое-какие благотворительные дела.

Предложение женщины не вызвало у Николая Каклюгина каких-либо подозрений. Хотя было немного странно, что ехать нужно было в Ростов, ведь они оба - и он, и Татьяна - из Краснодара. После встречи Татьяна попросила её проводить, они направились в парк.

О том, что случилось дальше, «Русской весне» рассказал отец Николая - Владимир Борисович.

- Как вообще началась эта странная история?

- Произошло следующее. 19 октября он находился в кафе. Его туда вызвала Татьяна Петровна Кузьмина. По совершенно непонятной причине. Необходимости не было, она из Краснодара. Николай тоже в Краснодаре живёт. Она вытащила его в Ростов для беседы. Беседа была практически ни о чём. И после этого они вышли в парк. Она резко ушла куда-то в сторону и пошёл захват. Его захватили. Руки за спину, браслеты одели и после этого свои карманы он не контролировал. Просто не контролировал.

Его посадили в машину легковую прямо на ноги оперативникам, на заднее сидение. Машина небольшая… И вот он с заведёнными за спину руками, голова торчит между сидениями водителя и пассажира спереди, в таком положении его покатали минут пять в «карете» вот этих вот ребят.

А после этого завезли в гаражи, где никого не было и освещение было еле-еле и стали проводить досмотр. Из правого кармана куртки достали вот этот вот свёрток с наркотиками. Там 19,3 грамма. Это синтетический наркотик в особо крупных размерах.

При этом нет отпечатков пальцев нигде - ни снаружи пакета, ни внутри пакета. Ноутбук у него изъяли - там тоже никаких записей. Обычно, знаете как при захвате, закупке и сбыте наркотиков может быть переписка какая-то. А телефон куда-то пропал. Был украден.

Обычно когда захватывают наркодилера, то начинают обыски проводить. Как они ищут? Если это наркотики по 2–3 грамма, значит, весы должны быть где-то, где-то следы наркотиков должны быть, следы хотя бы упаковок, в которые фасуются эти наркотики. Они же обыск этот (в квартирах) не делали. То есть они изначально понимали, что ничего они там не найдут - ни у нас, ни у него.

Так что из доказательств там только вот эти наркотики, которые достали из правого кармана куртки. Кто бы таскал в кармане куртки особо крупную партию наркотиков, скажите? Обычно наркоманы прячут там в носок, под нижнее бельё куда-нибудь, крепят скотчем подмышкой или ещё куда не знаю, не специалист. Но никто их, которые стоят огромных денег, не держит в кармане. Кстати, его счета перепроверили. У него нет каких-то подозрительных перечислений. Когда покупают или продают наркотики, должны быть какие-то платежи, какие-то деньги. Там нет ничего.

- Как вы думаете, что могло быть мотивом к тому, чтобы подбросили эти наркотики?

- Заказчиком, по мнению Николая, является председатель правления Национального антинаркотического союза России Лушников Никита Вячеславович, который проходил реабилитацию в «Царстве Бога» в Харькове.

Сектанты, они проникают везде, где им надо. Вот и нашли себе покровителей среди работников госструктур и силовых служб. Вы просто посчитайте, они 16 тысяч наркозависимых пропустили в 2018 году, каждый из которых обходится порядка 50 тысяч рублей - столько идёт в месяц на его содержание, что родители платят. И вот перемножьте: 16 000 человек на 50 000 рублей - и вы получите астрономическую цифру, которой они владеют. Причём, может, не за месяц, а за более короткий срок такие деньги получают. И за эти деньги можно кого угодно нанять.

- Владимир, а что говорят адвокаты по этому поводу?

- Ну что говорят? Дело-то заказное. Они ничего не гарантируют. Потому что нам понятно, что прокуратура - она поднимет обвинение, обвинение полностью заказное. Поэтому предугадать окончание вот этого процесса трудно.

- Следующее заседание состоится 7 ноября?

- Да, совершенно верно. 7 ноября Николай выступит. Скажет доводы в защиту свою, адвокаты будут дополнять. Какой будет приговор — пока рано говорить.

Если вы зайдёте в группу поддержки Николая во «ВКонтакте» - vk.com/freedomkaklyugin, то узнаете, что была вот такая полковник полиции Разумная, в самом отделении полиции в Ростове. Она сбежала, потому что её обвиняют в каких-то коррупционных делах.

Так вот она написала прокурору и в Следственный комитет Российской Федерации о том, что дело заказное. Назвала, кто звонил начальнику отдела полиции Ростова для того, чтобы оказали помощь в подбросе наркотиков - имена и фамилии. Не все же продажные у нас в полиции, в ФСБ.

А Разумную арестовали сразу после того, как обнародовали этот документ. И сейчас будет развиваться другая фаза. Чем это закончится - я тоже пока сказать не могу.

- Что бы могло помочь продвижению дела и чего вы хотите добиться?

- Конечно, чтобы его освободили. Естественно, это желание и как отца, и как гражданина Российской Федерации. Потому что он патриот России, он 15 лет боролся с наркоугрозой в России, 15 лет боролся с сектами, которые, так сказать, ползут с Запада. Он боролся с ними. Но были и раньше угрозы, они и есть. И мы докажем это в суде документально.

Что я жду? Я жду освобождения его. Ведь он год уже сидит в тюрьме, он потерял зубы там.

У него тяжелые проблемы со здоровьем. Он обратился в больницу, чтобы подлечиться, его, терапевтического больного, почему-то поместили в психоневрологическое отделение, в «психушку», короче, тюремную.

Там отобрали все лекарства, которые принимал, - у него давление высокое, положили в палату верёвку. Это называется организовать видимость самоубийства.

И видеокамеры тоже отключали. Он сейчас сидит в камере в той, в которой сидела Надежда Савченко - известная вам бывшая лётчица и бывший депутат Рады Украины. Она сидела в этой же тюрьме, в этой же камере, что Николай. Это одиночная камера, поэтому там он бессилен пока. Чтобы он там сильно не общался со всеми.

- Владимир, вы организовали группу поддержки для Николая. Как люди помогают?

- Буквально вчера мне передали большую посылку из Ростова. Помогают, и это как раз оценка его общественной деятельности. У меня уже давно закончились финансовые возможности. Люди пересылают кто пятьсот, кто две тысячи, кто пять. По-разному. Это простые люди, которым помогал Николай в трудной жизненной ситуации и которые сейчас помогают поддерживать его здоровье и содержание адвокатов. Наркодилеру такую помощь никто не оказывал бы.

Отметим, что 27 октября текущего года издание ruffnews.ru сообщало, что на заседании суда в отношении Николая его адвокату было отказано в вызове в зал экспертов, готовивших заключение по наличию ДНК подозреваемого на пакете с якобы обнаруженными у него наркотиками. У стороны защиты появились сомнения в достоверности документов, которые приобщены к материалам дела.

По словам адвоката Каклюгина Павла Пешкова, Николай видел заключение ДНК-экспертизы, не соответствующее находящемуся в материалах дела.

Родственники Николая считают, что последней каплей и поводом для задержания послужил его документальный фильм-расследование «Национальный антинаркотический союз. Сектантская империя».