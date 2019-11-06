РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

09:10

Комиссия РСПП по связи и ИТ, в которую входят представители крупных российских компаний, согласилась с установкой порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, однако просят сделать выбор в пользу более мягких условий. Об этот пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Комиссия РСПП по связи и ИТ согласна с целесообразностью установки порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49% <…> При этом следует регулировать именно корпоративный контроль, но не экономическое участие», — говорится в письме.

Эта позиция была одобрена большинством голосов комиссии 30 октября, подтвердил газете ее ответственный секретарь Вячеслав Судьин. Таким образом, члены ассоциации предлагают наложить ограничение только на количество голосующих акций, что, по их мнению, позволит лишь частично снизить привлекательность российского рынка для зарубежных инвесторов. Источник издания также отмечает, что в РСПП положительно относятся к инициативе властей.

«Важно, что правительство предлагает контролировать голоса, а не экономическую долю иностранного участия в компании», — считает эксперт.

Законопроект о значимых информационных ресурсах, который ограничивает иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией 20 процентами, был внесен в Госдуму 26 июля. 20 октября его поддержало правительство с условием, что требования по ограничению иностранного участия будет установлено на уровне 50% минус одна акция в отношении голосующих долей.

Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин говорил, что речь в нем идет в первую очередь о «Яндексе», которому в случае принятия закона придется изменить структуру собственности: 100% российского ООО «Яндекс» принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., в которой почти половину контролирует основатель компании Аркадий Волож. У Воложа гражданство России и Мальты.