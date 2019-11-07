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Глава пожарной части в Хакасии поджег дома подчиненных «для проверки»

21:26 7.11.2019
Фото из соцсети

Начальник пожарной части в хакасском селе Балыкса Иван Шнайдер подозревается в поджоге пяти домов, гаража и нескольких сараев. По предварительным данным, таким образом он пытался проверить готовность своих подчиненных или получить дополнительные деньги из бюджета на работу службы, пишут «Известия».

По одной из версий, сотрудник управления Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Противопожарная служба» хотел получить деньги на пожарную часть, создав на территории сложную обстановку. 

26-летнего Ивана Шнайдера назначили на должность в августе 2019 года. Поджигая гараж рядом с сельской школой, мужчина попал на камеры видеонаблюдения, что позволило следователям предположить о его причастности к аналогичным преступлениям.

Темы: Хакасия
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 23:46
Гость: И леса

он поджег.
07.11.2019, 23:36
Гость: Сердечник

поджёг для проверки, а сгорели то ради чего?
07.11.2019, 22:55
Гость: gvozd

26-летнего Ивана Шнайдера назначили на должность
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ну да, ну да.. где шнайдер.. - там опять "совпадение".
Все комментарии (7)
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