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Следствие отказалось предоставить суду материалы дела Ивана Голунова

20:20 11.11.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основанием для отказа стало то, что документы по делу засекречены. «Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин», — цитирует «МБХ медиа» адвоката журналиста Сергея Бадамшина. Ранее он говорил, что засекречена только часть документов.

Басманный суд Москвы затребовал материалы дела после того, как адвокат Голунова подал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, которые задерживали журналиста.

В июне 2019 года журналиста «Медузы» задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что найденные у него в рюкзаке и квартире наркотики ему подбросили. Через несколько дней преследование Голунова было прекращено, а следователи начали проверку действий полицейских в связи с уголовным делом о наркотиках.

Темы: Правоохранительные органы в России, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 23:57
Гость: Вот так засекретили блокера Синицина,

после суда путинские сатрапы его кинули в пресс хату,где отмороженные уголовники жестоко избивали и насиловали Синицына,который в данный момент находится в тюремной больнице в коме.Вот почему нет вестей куда его отправили.Все виновные будут наказаны.
11.11.2019, 23:13
Гость: Во дают

Скорее всего опера и следак не захотели быть козлами отпущения и в своих рапортах расписали всю правду-матку по инфе кто и как им советовал смухлевать. Ведь в случае чего это им придётся срок мотать за наркоту. Может и подстраховались аудио или даже видео. Вот и пришлось "секретить" дело. Поначалу, выгнав двух генералов, видимо, сработавших топорно, надеялись на постепенное затухание интереса и испуга Голунова, но Медуза не даёт скучать. Само дело то, скорее всего, процессуально приостановлено а скоро и конец года, сдадут в архив и ёк, будет там пылиться, а гриф его будет охранять от всего и всех.
11.11.2019, 22:50
Гость: IgS

что подбрасывают наркоту знаю, видел и был понятым у соседа, которому инкриминировали употребление, это через 30 минут как мы ним пробежались 10км по набережной Р.Москва и он отправился со своей девушкой к ее родителям. Он был грамотен достаточно при задержании и отказался вынимать содержимое карманов сам. Так что ни дома ни в карманных вкладках отпечатков не нашлось и мы - соседи-понятые фактически не дали его закрыть.

Зачем пишу - кто этот чел не знаю, но элементарную грамотность - не трогать руками, требовать соседей понятыми, людей кого знаешь, а не приехавших с милицией, может помочь.
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