Следствие отказалось предоставить суду материалы дела Ивана Голунова

20:20

Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основанием для отказа стало то, что документы по делу засекречены. «Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин», — цитирует «МБХ медиа» адвоката журналиста Сергея Бадамшина. Ранее он говорил, что засекречена только часть документов.

Басманный суд Москвы затребовал материалы дела после того, как адвокат Голунова подал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, которые задерживали журналиста.

В июне 2019 года журналиста «Медузы» задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что найденные у него в рюкзаке и квартире наркотики ему подбросили. Через несколько дней преследование Голунова было прекращено, а следователи начали проверку действий полицейских в связи с уголовным делом о наркотиках.