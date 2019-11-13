Крупнейшего IT-подрядчика Пенсионного фонда банкротит из-за коррупции

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Петербургский RedSys еще недавно был основным IT-подрядчиком Пенсионного фонда и продавал ему софта на 5-6 млрд рублей в год, а теперь идёт к дну



Василий Васин

В начале октября компания получила первый иск о банкротстве.

Компания завершила работу сразу после прошедшей там выемки документов в рамках уголовного дела замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. RedSys перестала выигрывать госконтракты, платить контрагентам и отвечать на звонки, было уволено более 500 человек. Компания съехала с офиса.

На текущий момент у RedSys 10 текущих исполнительных производств на 187,5 млн рублей и 32 дела в арбитраже - еще на 79 млн, но многие ее подрядчики еще никуда не обращались и просто ждут оплаты.

Иванов - замруководителя ПФР, он курировал цифровые технологии и блокчейн. Его взяли перед объявлением тендера на 1,5 млрд рублей, который должна была выиграть RedSys.

Иванов признался в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Ежемесячно в течение двух лет он получал 200 000 руб на счет в Промсвязьбанке. И это далеко не все.

ООО «РедСис» (Ralieva Management Ltd) создал в 2013 Василий Васин - один из основателей группы R-Style. Собственниками компании через Промсвязьбанк были братья Ананьевы, которые умели налаживать работу с госведомствами через схемы с откатами.

Основными клиентами компании были ФНС России, РЖД, Россельхозбанк, X5 Retail Group, ФТС и Совет федерации. По данным СПАРК, за последние 5 лет выручка компании составила более 20 млрд руб.

Но крупнейшим клиентом был Пенсионный фонд России. RedSys получила от него заказы на сумму более чем в 10 млрд руб.

Но сейчас в этой и других компаниях Ананьевых идет управляемое банкротство.

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