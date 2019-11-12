Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков

10:30

Производители пива предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" и не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишет газета "Известия".

По данным издания, в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) отмечается, что из-за ограничений в крепости напитков, многие сорта крафтового пива, представленные за пределами России, не попадают на отечественные прилавки.

В организации считают, что ограничение пивных напитков по крепости служит торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что ранее этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

Как рассказал изданию глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, на сегодняшний день пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллиона декалитров пива и всего 78 миллионов декалитров пивных напитков.