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Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков

10:30 12.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Производители пива предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции"  и не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишет газета "Известия".

По данным издания, в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) отмечается, что из-за ограничений в крепости напитков, многие сорта крафтового пива, представленные за пределами России, не попадают на отечественные прилавки.

В организации считают, что ограничение пивных напитков по крепости служит торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что ранее этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

Как рассказал изданию глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, на сегодняшний день пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. По данным РАР, в 2018 году в России было продано 654 миллиона декалитров пива и всего 78 миллионов декалитров пивных напитков.

Темы: Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 14:39
Гость: Ося

ЁРШ!..
12.11.2019, 13:50
Гость: Снур

Через 3 дня пиво будет 96% :)))
12.11.2019, 13:00
Гость: Ветеран

Так их! Да и название давно есть -"ЁРШ" - "пиво" с водкой поровну. Заодно и к "пиву" претензий уже не будет.
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