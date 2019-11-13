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На Алтае пенсионерка умоляла Медведева решить проблему с горячей водой

23:34 13.11.2019

13 ноября Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил алтайское село Санниково. Во время прогулки по селу одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. 

Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода, пишет агентство Amic. По словам пенсионерки, из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья. На прием к губернатору она попасть не может, потому что ее не пускают его подчиненные.

Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет сам губернатор Виктор Томенко. 

При этом буквально за несколько минут до того, как женщина пробилась через охрану, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.

Местные журналисты выяснили, что пенсионерка — это Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться возвращения в дом горячей воды. По ее словам, с 2004 года газовая котельная давала им горячую воду, но только во время отопительного сезона, а в 2016 году горячую воду отключили вовсе. 

Темы: Алтайский край, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 07:27
Гость: доцент

На Алтае пенсионерка умоляла Медведева решить проблему с горячей водой
Медведев ответил стандартно: «Горячей воды нет, но вы держитесь. Хорошего всем настроения!».
14.11.2019, 07:02
Гость: Путник

Обнаглела старуха.
14.11.2019, 06:51
Гость: stalker

Вот вам и "вертикаль власти". Понадобилось бухнуться с челобитной в ноги премьера чтобы решить вопрос местного или регионального ровней. Вывод прост. не работает данная "вертикаль". Или работает только с пинка сверху. Стоит ли удивляться, что мы наблюдаем полный бардак в той же Иркутской области, где после наводнения люди деньги в качестве компенсации по лучить не могут и новое жилье фактически не возводится. Зато бодрые рапорты наверх идут регулярно.
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