В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу

12:08

В Москве был застрелен чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Это произошло 13 ноября на Нахимовском проспекте, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники.

Фото с личной страницы в соцсети

По инфорации агентств, злоумышленник несколько раз выстрелил в 40-летнего спортсмена из Армении, когда тот вышел к своему автомобилю. Преступнику удалось скрыться с места преступления.

В Следственном комитете по Москве подтвердили, что на Нахимовском проспекте 13 ноября убили мужчину 1979 года рождения. Имя погибшего в ведомстве не раскрывают. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ашот Болян трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, говорится на сайте Российско-армянского информационного агентства.

В сети появилось видео с места убийства Ашота Боляна.

В новость внесены дополнения в 14:40