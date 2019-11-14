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В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу

12:08 14.11.2019

В Москве был застрелен чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Это произошло 13 ноября на Нахимовском проспекте, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники.

Фото с личной страницы в соцсети

По инфорации агентств, злоумышленник несколько раз выстрелил в 40-летнего спортсмена из Армении, когда тот вышел к своему автомобилю. Преступнику удалось скрыться с места преступления.

В Следственном комитете по Москве подтвердили, что на Нахимовском проспекте 13 ноября убили мужчину 1979 года рождения. Имя погибшего в ведомстве не раскрывают. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ашот Болян трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, говорится на сайте Российско-армянского информационного агентства.

В сети появилось видео с места убийства  Ашота Боляна.

В новость внесены дополнения в 14:40

Темы: Москва, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 17:07
Гость: Время Ч.

Ты по одной Москве о всей стране не суди. В моем городе я уже и не помню когда было убийство, а новости у нас разносятся быстро.
14.11.2019, 15:39
Гость: алекс

Я такую лишнию ниприязнь испитываю к потерпевшиму,чито кюшать не могу!(C)
14.11.2019, 15:35
Гость: Оллес

Нью-йарк...Ландан...Фриско...гонконгн - НЕТ,не слышал :)
Все комментарии (11)
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