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Польша уведомила «Газпром» об отказе продлевать контракт на поставку газа

17:24 15.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила «Газпрому» и «Газпром экспорту» о том, что не собирается продлевать контракт на закупку газа. Он заканчивается 31 декабря 2022 года.

В пресс-релизе на официальном сайте PGNiG говорится, что решение принято из-за стремления Польши обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Глава PGNiG Петр Возняк отметил, что в последние четыре года компания диверсифицировала источники получения пригородного газа.

В «Газпром экспорте» рассказали «Интерфаксу», что условия контракта позволяли PGNiG направить такое уведомление. «„Газпром экспорт“ продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом», — добавили в компании.

Соглашение на поставку газа в Польшу был подписано в 1996 году.

В 2016-м правительство Польши объявило, что страна не будет отказываться от услуг «Газпрома», если рыночная цена на газ будет приемлемой. В то же время представители Польши выступали против долгосрочных контрактов.

Темы: Польша, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Газпром
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 22:59
Гость: ты не о поляках думай-

а запасайся мешками,чтобы =лишний газ= из газопроводов изымать.Гы-гы-гы
15.11.2019, 22:53
Гость: Русский

...как сказал один римский Император:...деньги НЕ пахнут! И не важно откуда суммы поступают на счет Газпрома и далее налоговые отчисления в Бюджет Правительства России.
15.11.2019, 22:35
Гость: точно

а там глядишь - и дальше продлят. время покажет
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