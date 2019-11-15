Польша уведомила «Газпром» об отказе продлевать контракт на поставку газа

17:24

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила «Газпрому» и «Газпром экспорту» о том, что не собирается продлевать контракт на закупку газа. Он заканчивается 31 декабря 2022 года.

В пресс-релизе на официальном сайте PGNiG говорится, что решение принято из-за стремления Польши обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Глава PGNiG Петр Возняк отметил, что в последние четыре года компания диверсифицировала источники получения пригородного газа.

В «Газпром экспорте» рассказали «Интерфаксу», что условия контракта позволяли PGNiG направить такое уведомление. «„Газпром экспорт“ продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом», — добавили в компании.

Соглашение на поставку газа в Польшу был подписано в 1996 году.

В 2016-м правительство Польши объявило, что страна не будет отказываться от услуг «Газпрома», если рыночная цена на газ будет приемлемой. В то же время представители Польши выступали против долгосрочных контрактов.