]]>
]]>
Главная В России Новости

Коломойский нанял для своей защиты бывшего адвоката Трампа

08:29 15.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Украинский олигарх Игорь Коломойский для защиты в США решил воспользоваться услугами Марка Касовица. Адвокат ранее работал на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

Миллиардера обвиняют в том, что он якобы вывел несколько миллиардов долларов из Приватбанка, а потом накупил на эти деньги офисные здания и готовые бизнесы в США. Этот иск рассматривают в суде в штате Делавэр.

В декабре 2016 года власти Украины национализировали принадлежащий Коломойскому Приватбанк по делу о выводе средств из кредитной организации в 2014 году. В апреле этого года Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе «Приват».

Олигарх переехал из Украины в Швейцарию летом 2017 года. Он пожил какое-то время в Европе, а потом перебрался в Израиль. В мае 2019 года Коломойский вернулся на Украину. Ранее миллиардер заявлял, что собирается назад после инаугурации Владимира Зеленского, который стал президентом Украины 20 мая 2019 года.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 10:52
Гость: Alex202

Если он такой ценитель раритетов, мог бы и Монику нанять.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.